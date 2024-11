V Izraelu po odstavitvi obrambnega ministra izbruhnili protesti

V Izraelu so po odstavitvi obrambnega ministra Joava Galanta v torek zvečer izbruhnili protesti. Na ulicah Tel Aviva se je po poročanju tujih tiskovnih agencij zbralo na tisoče demonstrantov, ki nasprotujejo tej potezi premierja Benjamina Netanjahuja. Galantovega naslednika Izraela Kaca pa so pozvali, da naj da prednost dogovoru o vrnitvi talcev.

Demonstranti so vzklikali gesla proti vladi in Netanjahuju. Uporabljali so Netanjahujev vzdevek in skandirali "Bibi je izdajalec", "Bibi v zapor" ter "zločinska vlada". Nosili so tudi transparente z napisom Zaslužimo si boljše voditelje.

Nekateri protestniki so nosili majice z napisom Pripeljite jih domov, kar se nanaša na izraelske talce, ki jih je 7. oktobra lani med vdorom v Izrael zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas in so še vedno na območju Gaze.

Za naslednika odstavljenega Joava Galanta je Netanjahu imenoval Izraela Kaca (na sliki), ki je doslej vodil zunanje ministrstvo. Foto: Reuters

Demonstranti so tudi blokirali promet in zažigali pnevmatike na glavni cesti skozi obalno metropolo.

Nekateri protestniki so trdili, da je Netanjahu želel z odpustitvijo Galanta odvrniti pozornost od škandala v zvezi s tajnimi informacijami, ki so jih novinarjem posredovali uslužbenci blizu njegovega urada.

Aretacije protestnikov

Demonstranti so se zbrali tudi v Jeruzalemu pred rezidenco predsednika vlade, kjer so tudi izrazili pričakovanje, da bo Kac dal prednost vrnitvi talcev. Po navedbah policije so na protestih aretirali tri ljudi.

Netanjahu je Galanta odstavil v torek, kot razlog za zamenjavo pa je navedel izgubo zaupanja vanj, ker da je sprejemal odločitve in dajal izjave, ki so bile v nasprotju z odločitvami kabineta. Za njegovega naslednika je imenoval Izraela Kaca, ki je doslej vodil zunanje ministrstvo. Galant je po odstavitvi na družbenem omrežju X zapisal, da je varnost države Izrael bila in bo vedno ostala njegovo življenjsko poslanstvo.