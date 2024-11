Pogajanja so del prizadevanj Egipta za prekinitev ognja ter večjo dostop do humanitarne pomoči na območju Gaze, poroča tiskovna agencija Reuters.

Govorili naj bi o ustanovitvi odbora za upravljanje Gaze po vojni. Po navedbah virov, na katere se sklicuje Reuters, naj bi odbor sestavljali neodvisni palestinski predstavniki, ki ne bi bili povezani z nobenim gibanjem.

Po navedbah neimenovanega egiptovskega vira Hamas vztraja, da morajo pogovori privesti do obsežnega sporazuma. Ta bi zagotovil konec vojne z Izraelom, zajemal pa bi tudi sporazum o izmenjavi izraelskih talcev za palestinske zapornike. Izraelski premier Benjamin Netanjahu po drugi strani vztraja, da bo vojne konec šele, ko bo Hamas uničen.

Cepljenje proti otroški paralizi se nadaljuje tudi na severu Gaze

Medtem se na severu Gaze nadaljuje drugi krog cepljenja proti otroški paralizi, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdila tiskovna predstavnica Sklada ZN za otroke (Unicef). Po njenih besedah je sicer cepljenje omejeno na mesto Gaza, kar pomeni, da bi brez zaščite proti bolezni lahko ostalo okoli 15 tisoč otrok, mlajših od deset let.

Na mesto Gaza naj bi bila namreč omejena humanitarna prekinitev ognja na severu od vojne uničene palestinske enklave. Po podatkih Unicefa bi morali sicer na območju, kjer so prejšnji teden zaradi intenzivnih izraelskih napadov cepljenje prekinili, cepiti skupno nekaj več kot 119 tisoč otrok.

Cepljenje otrok v Gazi proti otroški paralizi se je začelo 1. septembra, potem ko so na obleganem ozemlju potrdili prvi primer te bolezni po 25 letih. Prvi krog cepljenja je bil končan na celotnem območju Gaze, drugi krog, ki je nujen za vzpostavitev odpornosti, pa se je začel 14. oktobra, najprej v osrednjem delu Gaze in nato na jugu.

V prvem krogu cepilne kampanje med 1. in 12. septembrom so pristojni po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) izpolnili zastavljene cilje in cepili skoraj 560 tisoč otrok, kar je približno 95 odstotkov vseh, ki lahko prejmejo cepivo. V osrednjem in južnem delu enklave je drugi odmerek cepiva doslej prejelo nekaj manj kot 443 tisoč otrok, še navaja dpa.

