Samir Handanović se veseli velikega uspeha!

Inter Samirja Handanovića si je po remiju Sassuola in Atalante že zagotovil naslov italijanskega prvaka.

Slovenski nogometni vratar Samir Handanović si je s soigralci Interja štiri kroge pred koncem serie A zagotovil naslov italijanskega prvaka. Po nedeljskem remiju Sassuola in Atalante, za katero Josip Iličić ni igral, Handanovićevih na vrhu ne more ujeti nihče več. Inter je tako končal domačo prevlado Juventusa, ki je bil prvak vse od leta 2012. To je prva tovrstna lovorika za 36-letnega slovenskega čuvaja mreže.