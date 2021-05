Samir Handanović je fenomen. Težko bi našli še kakšnega slovenskega nogometaša, ki se mu je kljub dolgoletni vrhunski karieri tako vztrajno in nesrečno izmikala klubska lovorika. Ko je lani z Interjem izgubil še finale evropske lige, se je zazdelo, da je zamudil zadnji vlak, a nato je nastopila čudežna sezona 2020/21, v kateri so modro-črni presegli sami sebe in zagospodarili Italiji. Pravici je zadoščeno. Ljubljančan, ki bo poleti dopolnil 37 let, bo kmalu deležen ogromne časti, lovoriko bo prejel kot kapetan novih italijanskih prvakov.

Pravici (in trudu) je zadoščeno. Samir Handanović, veliki ambasador slovenskega nogometa v Italiji, je čakal in čakal, marljivo treniral, se dokazoval, nastopal v druščini najboljših, prejemal priznanja za individualne presežke in razkošen talent, s katerim se je prebil med najboljše in po marsičem zaznamoval dogajanje v serie A v tem tisočletju, a glavne nagrade vendarle ni dočakal. S klubom je lahko pozabil na lovoriko. Prvenstvo, pokal, evropsko tekmovanje … Vseeno. Handanovića ni bilo na seznamu zmagovalcev, nezadovoljstvo je bilo ogromno.

Razočaranju ni bilo videti konca ...

Čeprav se je leta 2012 pridružil milanskemu Interju, enemu najbogatejših in najvplivnejših klubov v Italiji, je iz sezone v sezono doživljal razočaranja. Moral se je zadovoljiti le z manjšimi zadoščenji. Trikrat je bil izbran za vratarja sezone v serie A, postal absolutni rekorder v serie A po številu ubranjenih 11-metrovk (25), si zaradi izjemnih refleksov prislužil vzdevek Batman, nekajkrat je nastopil v ligi prvakov, a vselej ostal brez napredovanja v izločilni del, lani pa v evropski ligi zaigral v velikem finalu, a tam po veliki drami potegnil krajšo proti Sevilli. To pa je bilo bolj ali manj tudi vse.

Samir Handanović je dres Interja oblekel že 386-krat, v tej sezoni pa je kot prvi tuji vratar v zgodovini serie A presegel mejnik 500 tekem. V tej sezoni je za Inter ohranil mrežo nedotaknjeno na 14 od 34 tekem. Foto: Guliverimage

Trpljenje z Interjem se je nadaljevalo, klubske lovorike ni bilo na spregled. Na Apeninskem polotoku je suvereno vladal Juventus, črno-modri pa so se počutili, kot da bi jih doletelo prekletstvo, iz katerega ni videti izhoda. Tako je bilo vse do sezone 2020/21, ko so se stvari postavile na glavo.

Kdor čaka, vendarle dočaka

Trener Antonio Conte je v sodelovanju z direktorjem Giuseppejem Marotto, s katerim se je večkrat izkazal že pri Juventusu, mojstrsko vodil Inter in mu matematično zagotovil naslov že štiri kroge pred koncem. Navijači so si v nedeljo, ko njihovi ljubljenci niso igrali, dali duška. Napolnili so središče Milana in proslavljali zgodovinski naslov, s katerim se je v Italiji končala devetletna vladavina Juventusa, a tudi 11-letna suša Interja.

Samir Handanović je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, s katero je nastopil na SP 2010 v Južni Afriki. Zbral je 81 nastopov, nato pa se leta 2015 umaknil in predal vratarsko štafeto mlajšemu rojaku Janu Oblaku, s katerim predstavljata enega največjih vratarskih tandemov na svetu in ogromen ponos slovenskega nogometa. Foto: Guliverimage/Getty Images

To je bil sanjski dan za Handanovića, ki zdaj nestrpno čaka trenutek, ko bo lahko kot kapetan novopečenega prvaka prevzel pokal za najboljšega in na igrišču proslavljal svoj prvi scudetto. Svojo prvo lovoriko. Čakal jo je skoraj do 37. leta, a jo le dočakal. Inter ne bi mogel kapetanskega traku zaupati primernejši osebi. Nekdanji up Slovana in Domžal ga nosi od februarja 2019. Ko je bil Inter nazadnje prvak (2010), je bil kapetan znameniti Argentinec Javier Zanetti, zdaj pa bo čast pripadla Slovencu.

Bergomi: Handanović je odličen kapetan Kapetanski trak pri Interju nosi od februarja 2019. Foto: Guliverimage Resda se mu je v zadnjih tednih prikradlo nekaj napak, ki pa niso bile usodne, saj je Inter zadržal ogromno prednost. Spodrsljaji niso pokvarili izjemnega vtisa, šampionske sezone, na katero je Handanović čakal vso kariero. "Handanović je velik kapetan. Občudujem ga. Pred kamerami vedno širi pozitivna sporočila in prevzema odgovornost. Prepričan sem, da enako počne tudi v slačilnici. Napake, ki so se mu zgodile, so morda posledica ogromne želje, da bi končno z Interjem osvojil lovoriko. Pritisk je bil velik. A kdo ne počne napak? Še vsi vrhunski vratarji so si jih privoščili. Rad bi poudaril, da je Handanović pravi tihi vodja, ki zna sprejemati kritike in se po napakah vrača še boljši. Je odličen kapetan," je izkušenega Ljubljančana v pogovoru za Sky Sports pohvalil nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa in Interja Giuseppe Bergomi.

V serie A debitiral, ko so bili njegovi soigralci še otroci

Čeprav direktor Marotta ne skriva, da želi okrepiti položaj čuvaja mreže in pripeljati okrepitev, ki bi bila neposredno konkurenca Handanoviću, so pred nekdanjim kapetanom slovenske izbrane vrste najlepši dnevi kariere. V serie A je debitiral pred skoraj 16 leti. Bilo je 15. maja 2005, ko je z Udinesejem remiziral proti Sampdorii (1:1). To je bilo obdobje, ko so bili številni njegovi zdajšnji soigralci, s katerimi je postal italijanski prvak, še otroci. Pravici je končno zadoščeno, Handanović, eden najboljših evropskih nogometnih vratarjev tega stoletja, je končno dočakal tisto, o čemer je sanjal vso kariero.

Nogomet je začel trenirati zaradi starejšega bratranca Jasmina, ki še vedno, čeprav je star že 43 let, vztraja pri NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot golobradi vratar Slovana, ki ga je Slaviša Stojanović povabil v Domžale, nato pa je za 20. rojstni dan podpisal pogodbo z Udinesejem in se začel dokazovati zahtevnemu italijanskemu nogometnemu občinstvu. Postal je Sarma, tihi in marljivi vodja, junak Udineseja, zdaj pa še Interja. Velikana evropskega nogometa, ki je doživel to čast, da je lahko kot prvi izmed lige petice v stresni "koronski" sezoni 2020/21 nazdravljal s šampanjcem.

