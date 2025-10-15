Podjetje IKEA predstavlja kolekcijo SANDLÖPARE – za otroke, ki jo navdihuje afriška savana

Kolekcija SANDLÖPARE, ki je nastala v sodelovanju s švedskim centrom za ohranjanje divjih živali Nordens Ark, želi družine spodbuditi, da se prek igre in pripovedovanja zgodb učijo o ogroženih živalih ter skrbijo zanje – tudi s svojim lastnim prispevkom.

Najnovejše poročilo IKEA Play Report 2024 je pokazalo, da je le 51 odstotkov otrok zadovoljnih s količino časa, ki ga imajo za igro, medtem ko si 54 odstotkov staršev želi več časa za igro s svojimi otroki. Kolekcija SANDLÖPARE, ki vključuje 29 različnih izdelkov, je zasnovana tako, da v vsakdan vnese radovednost, domišljijo in ustvarjalno igro. Poleg plišastih živali savane kolekcija ponuja stolčke, ki se spremenijo v zebre, preproge v obliki kač ter prešito podlogo in vrečo za shranjevanje, s katerima se lahko otroška soba prelevi v pravo taborišče sredi savane.

Foto: IKEA

Vse plišaste igrače so izdelane iz stoodstotno recikliranih materialov** – vključno s polnilom, tkanino, nitmi in ojačitvami. V podjetju IKEA ima testiranje ključno vlogo pri razvoju plišastih igrač. Vsaka igrača gre pred prihodom v trgovine skozi stroge preizkuse – od testov vzdržljivosti in kemične varnosti do večkratnega pranja v pralnem stroju. S tem podjetje IKEA zagotavlja, da igrače ohranijo svojo obliko in so varne za igro.

"Vemo, kaj vse te plišaste igrače doživijo, ko pridejo v nov dom. Grizenje, žvečenje, vlečenje, dvigovanje in verjetno še kakšen krog igre v blatu. Tako pač mora biti! Pri kolekciji SANDLÖPARE je bil največji izziv vrat žirafe, saj mora po več pranjih v pralnem stroju še vedno stati pokonci. Hkrati pa mora biti prijetno mehak na dotik, ne trd kot palica za bejzbol. Bil je prava uganka, a nam je uspelo in z rezultatom smo zelo zadovoljni," pravi Jorge Omar Santoyo Henaine, razvijalec izdelkov pri IKEA of Sweden AB.

Foto: IKEA

Od leta 1997 imajo vse plišaste igrače IKEA vezene oči namesto perlic. Kar se je začelo kot varnostni ukrep, se je izkazalo tudi za izboljšavo dizajna. Vezene oči dajejo igračam še bolj živahen in izrazit videz.

Jorge nadaljuje: "Za razvijalca izdelkov pri podjetju IKEA je to kot najti zlato na koncu mavrice. Pri plišastih igračah je vse v očeh. Velikost in položaj bele pike lahko naredita razliko med jeznim, presenečenim, srečnim ali žalostnim izrazom, zato veliko časa posvetimo temu, da dosežemo popoln izraz. Zdaj so naše plišaste živali hkrati varne in polne karakterja."

Foto: IKEA

Donirajte za zaščito živali in narave Poleg tega, da prinaša veselje in domišljijo v številne domove, kolekcija SANDLÖPARE pomaga tudi zaščititi živali in naravo. Za vsako prodano plišasto igračo do 30. novembra bo podjetje IKEA Slovenija doniralo en evro Zavodu za gozdove Slovenije. Z zbranimi sredstvi bomo prispevali k ohranitvi kozoroga, simbola slovenskega visokogorja, ter pomagali strokovnjakom pri zbiranju ključnih podatkov za njegovo zaščito.

Vsaka plišasta igrača tako nosi več kot le igro – pripoveduje zgodbo o povezanosti človeka z naravo in poudarja našo odgovornost do vseh živih bitij.

Foto: IKEA

Kolekcija SANDLÖPARE spremeni igro v namen z dostopnim, domišljijskim in trajnostnim dizajnom, ki družinam pomaga negovati otroško ustvarjalnost in skrb za svet okoli njih. Na voljo v trgovinah IKEA in na IKEA.si.

**Razen plišaste igrače opica z dojenčkom, ki je narejena iz 99,91 odstotka recikliranih materialov, ter šimpanza, ki je narejen iz 99,84 odstotka recikliranih materialov zaradi majhnih delcev na njihovih rokah.

Naročnik oglasnega sporočila je IKEA.