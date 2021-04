Barcelona pokalni prvak: za Koemana prva lovorika, Messi že pri številki 35

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona je v finalu španskega kraljevega pokala v Sevilli s 4:0 premagala Athletic Bilbao in prišla do prve lovorike pod vodstvom trenerja Ronalda Koemana. Katalonci so se Baskom maščevali za poraz v španskem superpokalu z začetka sezone.