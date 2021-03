Pique prehitel sodniško piščal: Barcelona ostaja med živimi

Barcelona se je po velikem preobratu kot prva uvrstila v finale španskega kraljevega pokala. Katalonci so po prvi tekmi proti Sevilli zaostajali z 0:2, na Camp Nouu pa so prednost Andaluzijcev izničili in se razveselili napredovanja. Drugega finalista bomo dobili po četrtkovi povratni tekmi med Levantejem in Athleticom.