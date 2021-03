Bartomeu molčal pred sodnikom, zdaj je pogojno na prostosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjega predsednika španskega nogometnega velikana Barcelone Josepa Mario Bartomeua in njegovega nekdanjega svetovalca Jaumeja Masferrerja je danes v zvezi s preiskavo v tako imenovani aferi Barcagate zaslišal preiskovalni sodnik v Barceloni. Ta je oba pogojno izpustil na prostost za čas nadaljevanja preiskave, je sporočilo sodišče.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sta se oba pred preiskovalnim sodnikom zagovarjala z molkom. Sodnik je za čas nadaljevanja preiskave oba pogojno izpustil na prostost, je še sporočilo sodišče.

Preiskovalni sodnik je Josepa Mario Bartomeua in Jaumeja Masferrerja danes želel zaslišati v zvezi z domnevnimi poneverbami pri poslih kluba, ki jih finančna policija preiskuje od maja 2020, piše AFP.

Policija je namreč v ponedeljek izvedla hišne preiskave na sedežu kluba in pridržala štiri osebe. Poleg Bartomeua in Masferrerja še sedanjega izvršnega direktorja Oscarja Graua in vodjo pravne službe Romo Gomeza Pontija, ki ju je preiskovalni sodnik izpustil na prostost že v ponedeljek zvečer, še poroča AFP.

Katalonski nogometni velikan, ki bo v kratkem dobil novega predsednika, se nahaja v velikih finančnih težavah. Foto: Reuters

Odmevna racija, zaradi katere osebje kluba v ponedeljek več ur ni imelo dostopa do pisarn, ki se nahajajo na stadionu Camp Nou, se je zgodila šest dni pred volitvami novega predsednika kluba. Ta bo nasledil Bartomeua, ki je odstopil konec oktobra.

Preiskava naj bi preverjala posle v zvezi s promocijo kluba na družbenih omrežjih, ki je v Španiji postala znana pod imenom Barcagate.

Španski mediji so že pred letom dni poročali, da je podjetje I3Venture, ki ga je Barcelona najela za komunikacijo prek družbenih omrežij, ustvarjalo umetne profile, ki so pisali negativne komentarje o nasprotnikih Bartomeua. Med njimi sta zdajšnji kandidat za predsednika Victor Font in celo kapetan nogometnega moštva Lionel Messi.

Pri tem pa naj bi šlo tudi za dvomljive finančne posle, na kar je v radijskem pogovoru aprila lani namignil tudi nekdanji podpredsednik kluba Emili Rousaud. Plačilo milijon evrov podjetju naj bi namreč močno preseglo vrednost storitve.