Racija v prostorih Barcelone, med pridržanimi tudi Bartomeu #video

Josep Maria Bartomeu naj bi najel podjetje za komunikacijo prek družabnih omrežij. Ta je ustvarjal umetne profile, ki so pisali negativne komentarje o njegovih nasprotnikih. Foto: Reuters

Policija je za AFP potrdila, da na sedežu kluba poteka racija in da je pridržala nekaj oseb, a ni navedla podrobnosti. Španska javna televizija TVE pa po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina medtem poroča, da preiskovalci iščejo dokumente, povezane s podjetjem, ki ga je nekdanja uprava najela za upravljanje klubske podobe prek družabnih omrežij.

Radio Cadena Ser pa naj bi po pisanju AFP poročal, da je med pridržanimi tudi Bartomeu in predsednik uprave Oscar Grau.

Odmevna racija, zaradi katere zaposleni nimajo dostopa do pisarn, ki se nahajajo na stadionu Camp Nou, se odvija šest dni pred volitvami predsednika kluba. Ta bo nasledil Bartomeua, ki je odstopil konec oktobra.

Prostore Barcelone napolnili kriminalisti:

Španski mediji so pred letom dni poročali, da je podjetje I3Venture, ki ga je Barcelona najela za komunikacijo prek družabnih omrežij, ustvarjala umetne profile, ki so pisali negativne komentarje o nasprotnikih Bartomeua. Med njimi sta zdajšnji kandidat za predsednika Victor Font in celo kapetan nogometnega moštva Lionel Messi, poroča Hina.

"Posel, povezan z družabnimi omrežji, je umazan"

Pri tem pa naj bi šlo tudi za dvomljive finančne posle, še navaja Hina, na kar je v radijskem pogovoru aprila lani namignil tudi nekdanji podpredsednik kluba Emili Rousaud. Plačilo milijon evrov podjetju naj bi namreč močno preseglo vrednost storitve.

"Posel, povezan z družabnimi omrežji, je umazan. Verjamem, da je nekdo vzel denar, vendar ne verjamem, da gre za nekoga iz uprave. Preiskava še teče, ta bo pokazala, kaj se je zgodilo. Bartomeu je o tem obveščen," je takrat dejal Rousaud.

Bartomeu je Rousauda kasneje želel umakniti s položaja, sledil pa je odstop petih članov upravnega odbora kluba, ki so bili nezadovoljni s potezami Bartomeua. Kljub temu je ta sprva vztrajal, da bo ostal na položaju do konca svojega mandata poleti 2021. A je po seriji slabših rezultatov, vključno s ponižujočim porazom s 2:8 proti Bayernu v polfinalu lige prvakov avgusta, vendarle odstopil.

