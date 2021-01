Barcelona danes v prvenstvu gosti Athletico Bilbao, ki ji je prizadejal edini poraz v letošnjem letu, ko jo je po podaljških premagal v finalu španskega superpokala. Katalonci bodo skušali na svojem stadionu priti do nove zmage, s katero bi na drugem mestu ujeli Real Madrid, ki si je v soboto s porazom proti Levanteju privoščil velik spodrsljaj. Če bodo Katalonci nepremagani tudi danes, bodo niz neporaženosti podaljšali na okroglih deset tekem. Toda v urah pred večerno tekmo v Španiji nihče ne govori o tem, ampak zgolj o enem. O članku, ki ga je v objavil El Mundo.

Razkrita najdonosnejša pogodba v zgodovini športa

Španski dnevni časopis s sedežem v Madridu je namreč objavil vsebino 30 strani dolge pogodbe Lionela Messija z Barcelono, ki jo je ta podpisal novembra 2017. Do 30. junija letos, ko se ta pogodba izteče, bo Argentinec, če bo izpolnil vse klavzule (do zdaj naj bi jih že 92 odstotkov), prejel več kot pol milijarde evrov, kar je najbolj donosna pogodba v zgodovini ne zgolj nogometa, ampak tudi športa.

Kakšna je Messijeva pogodba z Barcelono?

Naslovnica El Munda, ki je razburkala nogometni svet. Foto: zajem zaslona 555.237.619 evrov, torej krepko čez pol milijarde, kar znese kar 138 milijonov evrov na sezono in več kot 380 tisoč evrov na dan.



Po plačilu davkov Messiju ostane 297 milijonov evrov, so izračunali strokovnjaki za finance.



Pogodba je ob plači, ki znaša 85 odstotkov, sestavljena še iz 15 odstotkov denarja, ki ga Messi prejme z naslova trženja njegove podobe.



Ob plači so v njej zapisani še številni bonusi. Najbolj bodeta v oči klavzuli o plačilu 115 milijonov evrov za podaljšanje pogodbe in še slabih 78 milijonov evrov, ki jih je Argentinec prejel za lojalnost.



Pogodba je sicer tajna, ob podpisu pogodbe pa so se s posebno klavzulo vse vpletene strani zavezale, da bodo o njej molčale. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, bo Messi po izteku pogodbe z Barcelono od kluba prejel kar, torej krepko čez pol milijarde, kar znese karna sezono in več kotna dan.Po plačilu davkov Messiju ostane, so izračunali strokovnjaki za finance.Pogodba je ob plači, ki znaša 85 odstotkov, sestavljena še iz 15 odstotkov denarja, ki ga Messi prejme z naslova trženja njegove podobe.Ob plači so v njej zapisani še številni bonusi. Najbolj bodeta v oči klavzuli o plačiluza podaljšanje pogodbe in še slabih, ki jih je Argentinec prejel za lojalnost.Pogodba je sicer tajna, ob podpisu pogodbe pa so se s posebno klavzulo vse vpletene strani zavezale, da bodo o njej molčale.

Barcelona je pred finančnim kolapsom

Messijevi astronomski prejemki so luč javnosti ugledali le nekaj dni za tem, ko so pri Barceloni razkrili hudo finančno stisko, v kateri so se znašli. Pred dnevi je namreč nogometni svet pretresla informacija, da so Katalonci, ki so bili sicer tudi v lanskem letu po prihodkih najuspešnejši evropski klub (pridelali so 715,1 milijona evrov), zaradi korona krize tik pred kolapsom.

Njihov bruto dolg naj bi znašal kar 1,17 milijarde evrov, še bolj zaskrbljujoča pa je višina njihovega kratkoročnega dolga v višini 730 milijonov evrov. Med drugim naj bi bili pri Barceloni skoraj 200 milijonov evrov dolžni še za prestope, ki so jih v zadnjih letih izpeljali. Kar 40 milijonov evrov naj bi bili Liverpoolu, denimo, dolžni za Brazilca Philippa Coutinha, ki je z Anfielda pred natanko tremi leti prišel za 145 milijonov evrov, bil vmes eno leto član Bayerna Münchna, zdaj pa spet igra za Barcelono.

Glavnina dolgov Barcelone je nastala v času vladavine Josepa Marie Bartomeuja, ki je bil njen predsednik med januarjem 2014 in oktobrom 2020. Foto: Reuters

Iz Messijevega tabora so že najavili tožbe

Razkritje Messijeve tajne pogodbe gre razumeti kot del političnih igric pred predsedniškimi volitvami 7. marca, ko bodo Katalonci dobili novega predsednika, Argentinca pa seveda postavlja v slabo luč, zato je Messijeva odvetniška služba že najavila tožbe. Kdo je odgovoren za razkritje skrivne pogodbe, ni znano, jasno pa je, da je za podrobnosti, ki so zapisane v njej, vedeli le redki.

V Messijevem taboru naj bi s prstom kazali proti prejšnjemu predsedniku Barcelone Josepu Marii Bartomeuju, ki je omenjeno pogodbo tudi ponudil v podpis, zdajšnjemu začasnemu predsedniku Carlesu Tusquetsu in izvršnemu direktorju Barcelone Oscarju Grauu, ki je bil prisoten ob podpisu pogodbe.

Odziv Barcelone: Zanikamo kakršnokoli odgovornost

Medem so se že oglasil tudi pri Barceloni in se v izjavi za javnost od razkritja pogodbe odločno ogradili.

"V odzivu na današnji članek, objavljen v časopisu El Mundo o pogodbo med Barcelono in Lionelom Messijem, v klubu obžalujemo, da je ta privatni, zaupni dokument prišel v javnost. Pri Barceloni kategorično zanikamo kakršnokoli odgovornost za objavo dokumenta. V klubu podpiramo Lionela Messija pri vsakem poizkusu rušenja odnosa s klubom, v katerem je postal najboljši na svetu in v nogometni zgodovini," so zapisali danes opoldne.

Eden od kandidatov je stopil Messiju v bran

Za mesto novega predsednika Barcelone se bodo sicer čez dober mesec na volitvah, ki jih je s konca januarja na začetek marca prestavila pandemija Covid-19, potegovali trije kandidati. Prvi favorit bo nekdanji predsednik Barcelone Joan Laporta, ob njem se bosta za predsedniško vlogo enega najbolj slovitih športnih klubov na svetu potegovala še Toni Frexia in Victor Font, ki se je glede odmevnega razkritja tudi oglasil in stopil Messiju v bran. "Messi si je zaslužil vsak evro, ki ga je od kluba dobil. On ni krivec za trenutno finančno stanje Barcelone," je povedal Font.

Navijači Barcelone so po odmevnem razkritju Messija še bolj v skrbeh, da bodo poleti ostali brez svojega nogometnega božanstva. Spomnimo, Argentinec je lani poleti želel aktivirati klavzulo v pogodbi z Barcelono, ki se mu sicer izteče 30. junija letos, po njej pa naj bi imel po koncu vsake sezone proste roke, da odide iz kluba. Takratni predsednik Bartomeu, ki ga je v veliki meri prav Messi stal stolčka na vrhu Barcelone, si je pravila ob sezoni, ki se je zaradi pandemije zavlekla, razlagal po svoje in Messi, ki bi spor z Barcelono lahko reševal le na sodišču, se je odločil, da bo ostal.

Messi je kot član Barcelone, za katero je v 754 nastopih zabil kar 649 golov, prišel do rekordnih šestih zlatih žog. Zadnjo je prejel leta 2019. Foto: Getty Images

Konec plodne ljubezni?

Od 1. januarja letos ima Messi proste roke pri dogovarjanju za poletni prestop v kak drug klub. Zanj naj bi se zanimali predvsem pri PSG in Manchester City, odločitev o tem, ali bo ostal v Barceloni, pa naj bi 33-letni Argentinec, ki za Barcelono igra že od majhnih nog, sprejel po razpletu predsedniških volitev.

Messi je najboljši strelec v zgodovini Barcelone, v njenem dresu pa je prišel do rekordnih šestih zlatih žog. Barcelona je na drugi strani z njim osvojila kar 34 lovorik, štirikrat je bila v Messijevem času tudi evropski prvak.

Messi je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zbral 23 nastopov, zabil pa 15 golov in zbral šest asistenc.