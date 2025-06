Messijeva žena v rajskem okolju pokazala izsklesano postavo

Na svojem profilu na Instagramu je žena Lionela Messija in mati njegovih sinov Antonela Roccuzzo delila fotografijo iz rajskega kotička sveta. Objavila je fotografijo v kopalkah, s katero razkazuje svojo izvrstno formo in izklesano postavo. Messijeva žena namreč na družbenih omrežjih velikokrat deli tudi, kako v telovadnici trenira s svojim možem, zato ne čudi, da je v poletje vstopila predvsem v dobri fizični kondiciji.

Kje je, argentinska lepotica ni razkrila

Na katerem koščku sveta 37-letna Roccuzzo najbrž v družbi svojih sinov trenutno dopustuje, ni razkrila, je pa fotografiji v kopalkah dodala tudi video morske želve, ki jo je posnela med plovbo. Objava je v dnevu po objavi dosegla že skoraj dva milijona všečkov, njeno postavo pa so pohvalile predvsem njene sledilke, ena izmed njih je zapisala: "Najlepša ženska na svetu!"

Messi ima z Roccuzzo, ki je tudi podjetnica, manekenka in vplivnica, tri sinove, Thiaga, Matea in Cira, poročila pa sta se leta 2017.

Messi se poti na tekmah svetovnega klubskega prvenstva

V času, ko Messijeva žena uživa na rajskih počitnicah, pa se njen mož Lionel poti na ameriških zelenicah in pod vročim soncem, saj s svojim klubom nastopa na svetovnem klubskem prvenstvu, ki so ga letos prvič organizirali v razširjenem formatu. Za Američane je turnir tudi nekakšna predpriprava na svetovno nogometno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Messijevo moštvo nastopa v skupini A, do zdaj pa je Inter Miami brez zadetkov remiziral proti savdskemu Al Ahlyju (0:0), že danes zvečer pa jih čaka naslednja težja preizkušnja, saj se bodo pomerili proti portugalskemu Portu. V skupini se bodo v torek v tretjem krogu pomerili še proti brazilskemu Palmeriasu.

Lionel Messi s soigralci pri Inter Miamiju igra na svetovnem klubskem prvenstvu, na katerem letos tekmuje kar 32 ekip z vsega sveta. Foto: Reuters

Oglejte si še: