Brezvladje Barceloni povzroča velike težave

Od odhoda Josepa Marie Bartomeuja s predsedniškega stolčka pri Barceloni čakajo njegovega naslednika, Katalonci pa so brez prvega moža v nepravem času. Sredi zimske nogometne tržnice, ki bo trajala le do konca meseca.

Ronald Koeman si ob nekaterih težavah, ki jih ima, nadvse želi okrepiti moštvo pred nadaljevanjem sezone, a tega pred 24. januarjem verjetno ne bo mogel storiti. Šele takrat bodo namreč pri Barceloni predsedniške volitve, na katerih se bodo za zmago potegovali štirje kandidat.

Novi predsednik bo imel potem le teden dni časa za morebitne poteze na nogometni tržnici, če sploh. Zaradi slabe situacije z epidemijo covid-19 v Španiji namreč obstaja precej možnosti, da bodo volitve prestavljene na poznejši termin.

Obstaja pa še ena, a precej zapletena možnost, in sicer da začasno vodstvo Barcelone, vršilec dolžnosti predsednika je trenutno Carles Tusquets, dobi zeleno luč za nakup pri vseh štirih kandidatih za predsedniško mesto in z denarjem na trg vstopi, še preden bo znano ime novega prvega moža katalonskega nogometnega velikana. To naj bi pri Barceloni tudi skušali izpeljati, a ne bo lahko.

Eric Garcia, ki je pred nekaj dnevi dopolnil komaj 20 let, obeta zelo veliko. Foto: Reuters

Z branilcem Man Cityja so že dogovorjeni

Barcelona se že nekaj časa spogleduje z mladim branilcem Manchester Cityja Ericom Garcio. Z 20-letnikom, ki je v Manchester prav iz vrst mladinske šole Barcelone odšel že kot najstnik, naj bi bili Katalonci že dogovorjeni za sodelovanje, a je težava v tem, ker Angležem vsaj za zdaj ne morejo poslati ponudbe zanj.

Za Garcio, ki mu pogodba z Manchester Cityjem poteče po koncu sezone, pri Barceloni zaradi velike luknje v klubski blagajni niso pripravljeni odšteti več kot pet milijonov evrov, pišejo viri blizu kluba, kar pa bi vseeno utegnilo biti dovolj, še dodajajo. Garcie, ki je v tej sezoni odigral le sedem tekem, namreč ni v resnejših načrtih Josepa Guardiole.

Mladi španski reprezentant, ki ga letos lahko pričakujemo na evropskem prvenstvu do 21 let na slovenskih tleh, debitiral pa je tudi že v članski reprezentanci Špancev, je v City prišel leta 2017. Po igranju v mladinskih vrstah in B ekipi je bil članski zasedbi sinje modrih iz Manchestra priključen dve leti pozneje, do zdaj pa je zanjo odigral 30 tekem.