Šok v Malagi, Barceloni se smeji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljskem finalu v Sevilli (21.00) se bosta za lovoriko v španskem superpokalu pomerila Barcelona in Athletic Bilbao. Katalonci so v sredo v Cordobi po loteriji premagali Real Sociedad, Baski pa so dan kasneje v Malagi šokirali madridski Real (2:1).