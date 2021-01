Velika zmaga Atletica, nore številke Oblaka

Jan Oblak v akciji na torkovem derbiju med Atleticom in Sevillo v Madridu. Foto: Reuters

Atletico Madrid, z njim pa tudi Jan Oblak, na nov naslov španskega prvaka čaka od leta 2014, v tej sezoni pa se zdi bolj zrel, kot je kadarkoli bil. Atletico je v 16 tekmah izgubil le eno tekmo, slovenski vratar pa je proti Sevilli še 11. ohranil nedotaknjeno mrežo na prvenstveni tekmi.

V 16 prvenstvenih tekmah je slovenski vratar, ki je pred nekaj dnevi praznoval 28. rojstni dan, prejel vsega šest golov. Kako trden je obrambni zid Atletica na čelu z njim, priča podatek, da sta Real in Sevilla, ki na lestvici z najmanj prejetimi zadetki zasedata drugo mesto, prejela 15 zadetkov.

Oblak je seveda na dobri poti, da še petič pride do nagrade zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v španskem prvenstvu. Lani mu jo je iz rok izmaknil Belgijec, ki brani vrata Reala, Thibaut Courtois, pred tem pa je bil kar štirikrat v nizu najboljši vratar Atletica.

Proti Sevilli je Oblak poskrbel za dve obrambi. V tej sezoni španskega prvenstva je po podatkih Sofascore, ki ponuja podrobne statistične analize najboljših lig na svetu, obranil kar 44 od 50 strelov v njegova vrata, tako da uspešnost njegovih obramb znaša visokih 88 odstotkov. Po tem kriteriju je z naskokom najboljši od vseh vratarjev v petih najboljših evropskih ligah. Drugi na lestvici, vratar PSG Keylor Navas, je 78 odstotno uspešen.

⚠️ | QUICK STAT



Jan Oblak has faced 50 shots in 16 league matches this season, saving 44 and conceding just 6 goals (88% save percentage).



Among 76 goalkeepers across the top 5 leagues who faced at least 50 shots this season, no one else has a higher save percentage than 78%. pic.twitter.com/90EdccAa7D