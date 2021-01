Villarreal in Sevilla brez težav, konec za Celto in Getafe

Že uvodni dan 3. kroga španskega pokala smo videli dva presenečenje. Poslovila sta se prvoligaša Getafe in Celta, medtem ko sta Sevilla in Villarreal upravičila vlogo favorita. Atletico Madrid Jana Oblaka bo napredovanje med 32 najboljših ekip lovil v sredo pri tretjeligaški ekipi Cornella. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad in Athletic Bilbao so kot udeleženci superpokala tja neposredno uvrščeni.