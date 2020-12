Hrvat uspešno zamenjal Oblaka, napredoval tudi Vučkić

Španski nogometni klubi so med tednom vstopili v pokalno tekmovanje. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad in Athletic Bilbao zaradi prvenstvenih tekem ne igrajo v pokalu, so pa na delu ostali, tudi Atletico Madrid, ki je brez Jana Oblaka, ta je v skladu s tradicijo v pokalnem tekmovanju mesto prepustil rezervnemu vratarju, tako da je ognjeni krst pri rdeče-belih doživel hrvaški vratar Ivo Grbić in ga uspešno prestal. Atletico je četrtoligaša Cardassar premagal s 3:0. V akciji je bila tudi Zaragoza Harisa Vučkića, ki je tudi s pomočjo Harisa Vučkića po podaljških zmagala v gosteh pri Gimnastici.