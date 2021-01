Dragulj s Kanarskih otokov za 400 milijonov evrov

Barcelona je v novo sezono pod vodstvom novega trenerja Ronalda Koemana krenila katastrofalno slabo. Po šestih prvenstvenih tekmah je imela le dve zmagi, po desetih pa vsega štiri, tako da je bila povsem pri sredini lestvice.

Da bi bile stvari za katalonske navijače še slabše, je bil v slabi formi tudi njihov kralj. Lionel Messi ni in ni mogel zadeti.

Vmes so se stvari postavile na svoje mesto, Barcelona je začela zmagovati, argentinski nogometni kralj zadevati, a tudi v temnih tednih pred tem so imeli njeni pristaši razlog za veselje oziroma tolažbo. Razveseljeval jih je njihov novi nogometni princ Pedri.

Z žogo med nogami je neustavljiv. Foto: Guliverimage Ko je poleti brez kakršnegakoli pompa prišel v Barcelono, ga nihče ni jemal preveč resno, pa tudi sam ni vedel, ali bo s člansko ekipo samo treniral ali pa za njo tudi zaigral. Po prvem treningu pod Koemanovim vodstvom je bila njegova nadaljnja usoda kristalno jasna.

"Ta fant je fantastičen," naj bi izrekel Nizozemca po pol ure vadbe na prvem treningu, ugotovil, da se v takrat 17-letnem fantu skriva Barcelonin genski zapis in ga porinil naprej.

Mislil je seveda na način igre in odnos, ki ga je fant kazal na igrišču, je pa Barcelona v Pedrijeve gene zapisana dobesedno. Rojen v majhnem mestu Teguesta na Tenerifih, največjem od Kanarskih otokov, je Barcelono in njene nogometne junake oboževal še od majhnega. Drugega mu ni preostalo.

"Za Barcelono navijam od majhnega," je ob podpisu pogodbe izgovoril besede, ki so v nogometu stalna praksa. Toda medtem ko so to pri večini nogometašev le prazne floskule, lahko on pod nos vsakemu, ki bi mu očital kaj takega, vrže kup albumov fotografijami otroške sobe s številnimi klubskimi obeležji Barcelone in dresi njenih junakov, v katerih je poziral. Tudi podobe krožnikov v barvah Barcelone, s katerih so jedli v njegovi družini.

Primerjajo ga z njegovim idolom Iniesto

Z Ansujem Fatijem, najmlajšim strelcem v zgodovini Barcelone, sta vrstnika. Loči ju vsega 25 dni. Foto: Guliverimage Njegov dedek je bil ustanovitelj uradnega navijaškega kluba Barcelone na Tenerifih. Oče mu je v otroštvu navdušeno razlagal o Michaelu Laudrupu, ki je gole za Barcelono zabijal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Pedrija takrat še ni bilo na svetu, zato je svojega idola našel v simbolu najuspešnejšega rodu Barcelone v zgodovini kluba, Andresu Iniesti.

Prav z njim, enim najboljših vezistov vseh časov, ki je največje naslove osvajal s Španijo in Barcelono, Pedrija primerjajo že po vsega nekaj mesecih na s soncem obsijani obale Katalonije.

Res je, da mu je podoben, toda medtem ko je 36-letni in 170 centimetrov visoki španski doktor nogometa ordiniral predvsem na sredini igrišča, je njegov polovico manjši in štiri centimetre višji naslednik precej bolj raznovrsten nogometaš.

Odlično se znajde tako kot organizator igre na sredini igrišča, v vlogi ofenzivnega vezista, pa tudi na krilnem položaju. Prav zaradi tega, ker je kot tak za trenerja sijajna zapolnitev za takšne ali drugačne taktične različice, je bil pred začetkom sezone v prednosti pred nekaterimi konkurenti. Mladim produktom nogometne šole Barcelone Riquijem Puigom, ki je trenutno padel povsem v pozabo, denimo.

Na igrišču se odlično razume z Lionelom Messijem. Foto: Guliverimage

Z Messijem se čutita z zaprtimi očmi

Ko je priložnost za igro Pedri dobil, pa dvomov tako ali tako ni bilo več. Ko je zablestel pri zmagi v ligi prvakov v Torinu nad Juventusom z 2:0, sploh ne. "Pedri je nakup desetletja!" je dan po tekmi v vreščalo z naslovnice španske Marce po Pedrijevi predstavi, s katero je navdušil nogometni svet.

Na tekmi v Torinu mu je uspelo kar 40 točnih od 42 podaj, petkrat v šestih poizkusih pa je preigral nasprotnika. Povečini Francoza v vrstah italijanskih prvakov Adriena Rabiota, za katerega je bil mladi Španec prava nočna mora.

Navijače Barcelone veseli tudi to, da se njihov novi nogometni princ odlično razume predvsem z Messijem. Ob atraktivni asistenci tik pred tem, preden je Argentinec zabil svoj 644. gol za Barcelono in na lestvici strelcev v dresu enega kluba na vrhu nasledil legendarnega Brazilca Peleja, je to spoznal ves svet.

Pedri in Pedro

Pedro Rodriguez Foto: Reuters Pedro Rodriguez, ki je za Barcelono igral v času njenih največjih uspehov.



Nogometaš, ki je na Camp Nou prišel že kot mladinec, je bil z Barcelono trikrat evropski in petkrat španski prvak, z njo pa osvojil še kup drugih lovorik. Dvakrat je bil klubski svetovni prvak, naslove pa osvajal tudi s Španijo. Leta 2010 je bil svetovni, dve leti pozneje pa še evropski prvak.



Pedri je za Barcelono odigral 321 tekem in zabil 99 golov. Pri Barceloni ob podpisu pogodbe s Pedrijem niso pozabili omeniti, da s Kanarskih otokov prihaja tudi eden od njenih nogometašev, ki so v klubu pustili globoko sled. Zdajšnji napadalec Rome, ki je za Barcelono igral v času njenih največjih uspehov.Nogometaš, ki je na Camp Nou prišel že kot mladinec, je bil z Barcelono trikrat evropski in petkrat španski prvak, z njo pa osvojil še kup drugih lovorik. Dvakrat je bil klubski svetovni prvak, naslove pa osvajal tudi s Španijo. Leta 2010 je bil svetovni, dve leti pozneje pa še evropski prvak.Pedri je za Barcelono odigral 321 tekem in zabil 99 golov.

Kaj zna?

Ča ima Barcelonin nogometni DNK, potem je jasno, da si je Pedri z nogometno tehniko zelo blizu. Ustavljanje žoge ni problem, tranzicija v medprostorih z njo med nogama prav tako ne, podaje in pregled igre še najmanj.

Zelo dobro prodira, je hiter in nevaren tako z žogo kot brez nje. Odlično bere igro, razmišlja hitreje od nasprotnikov in se z žogo hitro giblje brez težav. Levo, desno, naprej, nazaj. Nočna mora vsakega branilca in nogometaš, ki razbija nasprotnikove obrambne šablone.

Fizično ni najmočnejši, a težave, podobno kot Luka Dončić med atleti v ligi NBA, rešuje z glavo. Težava je za zdaj predvsem učinkovitost pred nasprotnikovimi vrati, kar je za tako mladega nogometaša pričakovano. Z izkušnjami bi moralo biti drugače.

Na tekmi proti Juventusu je nasprotnikove branilce spravljal v obup. Foto: Guliverimage

Zakaj nakup desetletja?

Zato, ker je Barcelona španskemu drugoligašu Las Palmasu zanj odštela vsega pet milijonov evrov. Manj kot leto dni nazaj je bila njegova tržna cena pri osmih milijonih evrov, po novem ga Transfermarkt ocenjuje z okroglimi 50 milijoni evri.

No, pravzaprav je nalepka s ceno, ki so mu jo na čelu prilepili pri Barceloni, za vsakega morebitnega kupca še precej višja. Ob podpisu petletne pogodbe je bila 100, po prvi tekmi, ki jo je v njeni majici odigral, pa je njegova odkupna klavzula poskočila na vrtoglavih 400 milijonov evrov. Pa naj ga kupi, kdor lahko.

Pedri je za Barcelono v vseh tekmovanjih odigral 23 tekem. Največkrat, na 13 tekmah, v vlogi ofenzivnega vezista, šestkrat na levem krilu in štirikrat kot centralni vezist. Zabil je tri gole in prispeval dve asistenci. Prvič je mrežo nasprotnikovega vratarja zatresel ob debiju v ligi prvakov pri zmagi s 5:1 nad Ferencvarošem našega Mihe Blažiča.

Pri Las Palmasu je debitiral v članskem nogometu in se že po eni sezoni prebil do dresa Barcelone. Foto: Guliverimage

Dovolj je bila sezona drugoligaškega nogometa

Z nogometom je, potem ko ga je na igrišču opazil trener starejšega brata, začel s štirimi leti pri domači Juentus Laguni. S 16 leti ga je k sebi zvabil španski drugoligaš z drugega Kanarskega otoka, Las Palmas. Že nekaj mesecev pozneje je s 16 leti, devetimi meseci in 23 dnevi postal najmlajši strelec v zgodovini kluba in sedmi najmlajši v zgodovini druge španske lige.

Že pred tem ga je opazila Barcelona, ga rezervirala vnaprej in posodila nazaj k Las Palmasu. Čeprav je bil v izkušeni ekipi, za katero so v povprečju igrali 29 let stari nogometaši, z naskokom najmlajši, je bil tudi z naskokom najboljši. Ko je bilo sezone 2019/20 konec, je bil nogometaš z največ minutami, asistencami, ustvarjenimi velikimi priložnostmi in preigravanji v ekipi Las Palmasa.

Xavi, Iniesta, Messi ... Kdo bo naslednji kralj?

Ljudje iz Barcelone so bili navdušeni in ga lani poleti zvabili k sebi. Zdaj se zdi, da bo tam, na stadionu Camp Nou, ostal še vsaj desetletje in pol, če ne celo dlje, v katalonskem nogometnem svetišču pa nasledil enega izmed tamkajšnjih treh kraljev. Messi, Iniesta in Xavi Hernandez so Barceloni prinesli več kot 30 lovorik, tudi štiri najpomembnejše, v ligi prvakov. Koliko jih bodo zmogli Pedri, Fati in preostali mladeniči, ki prihajajo?

Kaj zmore Pedri?

Pri Realu so ga odslovili