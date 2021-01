Neumnost Messija, o kateri govori ves svet #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljskega finala španskega superpokala v Sevilli ni zaznamovala le presenetljiva zmaga Athletica, ki je vstal od mrtvih in z odmevnim preobratom razžalostil Barcelono, ampak tudi rdeči karton Lionela Messija. Argentincu so v izdihljajih srečanja popustili živci, znesel se je nad Asierjem Villalibrejem, enim izmed junakov baskovskega kluba, ki je po veliki zmagi proslavljal lovoriko z igranjem na trobento. Argentincu zdaj grozi kazen.

Nogometna javnost ni vajena takšnega Lionela Messija. Sprašuje se, ali je nameren udarec, s katerim se je lotil Asierja Villalibreja, zgolj posledica nezadovoljstva, frustracije ob novem neuspehu Barcelone ali tudi vse bolj jasne želje, da bi po koncu sezone zamenjal klubsko okolje? Katalonci so zapravili še eno priložnost, da bi osvojili prvo lovoriko po letu 2019, ko so proslavljali 26. naslov španskega prvaka.

Kako si je Lionel Messi prislužil prvi rdeči karton v dresu Barcelone?

Nezadovoljstvo nogometašev, ki v prejšnji sezoni niso osvojili lovorike, je vse večje. Živijo v negotovosti, brezvladju, saj čakajo na novega predsednika, klubska blagajna pa je tako prazna, da lahko v tem trenutku pozabijo na zimske okrepitve. Dovolj zgovoren je bil primer Erica Garcie, ki bi zapolnil vrzel v obrambi, zlasti v obdobju poškodovanega Gerarda Piqueja. Nogometaš je ustregel Kataloncem, spustil svoje zahteve (z osmih na štiri milijone), a je morala Barcelona dvigniti roke tudi od tega projekta. V tem trenutku si pač ne more privoščiti niti takšnega nakupa, preprosto ni dovolj sredstev, tako da bi lahko Garcia prišel v Barcelono šele poleti. Takrat, ko bo zastonj, saj mu bo potekla pogodba z Manchester Cityjem.

Messiju grozi huda kazen

Koliko časa bo z nogometnih igrišč prisilno odsoten Lionel Messi? Foto: Reuters Navijače Barcelone zelo skrbi, da bi se lahko po koncu sezone poslovil Messi. Prepoznavni znak, ikona, največji in najboljši nogometaš ter simbol Barcelone v 21. stoletju se spogleduje z novimi cilji. Barceloni grozi, da bo po dveh desetletjih ostala brez Argentinca. Po koncu sezone mu poteče pogodba, tako da se že lahko dogovarja z morebitnimi snubci o tem, kje bo nadaljeval športno pot.

Je nespameten prekršek, zaradi katerega je prejel rdeči karton v finalu španskega superpokala, tudi posledica pritiska, ker koleba med možnostmi in noče kar tako zapustiti družine, ki mu je dala vse v življenju? Po drugi strani ne gre pozabiti, da je zaradi nekaj posameznikov na vodilnih položajih doživljal tudi neprijetnosti. Je njegova glava tako raztresena, da mu je v izdihljajih finala superpokala preprosto počil film in se je na način, kakršnega od njega nismo vajeni, znesel nad nogometašem Athletica? To je bila njegova prva izključitev v dresu Barcelone. V 753. nastopu!

Ne le, da je ostal brez lovorike, disciplinska komisija mu bo v kratkem naložila še kazen. Zagotovo naj bi počival vsaj na dveh tekmah, kar pomeni, da ga v četrtek ne bo na pokalnem gostovanju pri sosedih v pokalu, tretjeligašu Cornelli, ki je pred kratkim senzacionalno izločil Atletico (brez Jana Oblaka in številnih najboljših igralcev), manjkal pa bo tudi v prvenstvu proti Elcheju. Messija bi lahko doletela tudi višja kazen, saj bi se lahko hladil tudi na štirih, po najbolj brutalnem scenariju pa kar na 12 tekmah. To bi bil še večji udarec za Barcelono, ki je v prvenstvu našla ritem in se utaborila na tretjem mestu, takoj za madridskimi velikani.

Koeman stopil v bran Messiju

Ronald Koeman je ostal brez prve lovorike, ki bi jo osvojil kot trener Barcelone. Foto: Reuters "Lahko bi rekel, da razumem, zakaj se je Messi tako odzval. Pred tem so nad njim naredili ogromno prekrškov. Normalno je, da se je odzval, saj so ga vsakič, ko je preigraval, hoteli ustaviti s prekrškom. Moram pa si vse skupaj še enkrat ogledati," je po bolečem porazu dejal trener Ronald Koeman in stopil v bran 33-letnemu Argentincu.

"Ni potrebe po polemikah. Vse ekipe delajo prekrške. Tudi mi jih, recept za zmago je bil, da se nismo predali do konca. Messi? S telesom sem mu preprečil, da bi stekel naprej. Razjezil se je, me z roko udaril po obrazu. To je bil jasen primer nasilja," je po dvoboju dejal Asier Villalibre.

Junak Athletica od veselja zaigral na trobento Villalibre je bil eden izmed velikih junakov preobrata Athletica. V igro je vstopil v 83. minuti in nato v zadnji minuti rednega dela izenačil na 2:2. Bradati Bask je tudi glasbenik, nastopa v skupini Orsai, ob proslavljanju lovorike, prve za Athletic po letu 2015, pa je od sreče zaigral na trobento in zabaval soigralce. 🔴⚪️ 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖!



Koeman zagotavlja, da je Barcelona na pravi poti

Nizozemcu Koemanu se maje trenerski stolček. Če mu novi predsednik ne bo preveč zaupal, bi lahko sledile nove spremembe v Barceloni. Koeman je podprl Argentinca, ki se je po neslavnem koncu dvoboja zavil v molk. Opozoril je na nenehne prekrške nad glavnim strelcem, ki so ga po njegovem mnenju tako sprovocirali, da se je znesel nad Villalibrejem. Sodnik Jesus Gil Manzano je sicer na tekmi dosodil osem prekrškov nad Messijem.

Kapetan Barcelone je proti borbenim Baskom utrpel kar nekaj bolečih prekrškov. Foto: Reuters

"Ni časa za razočaranje, ostala sta še prvenstvo in pokal. Težko je bilo sprejeti takšen poraz, a smo na pravi poti, videl sem dobre stvari. Moramo biti močnejši, odločnejši v obrambi," sporoča Koeman. V prvenstvu za vodilnim Atleticom zaostaja sedem točk, a je tudi odigral dve tekmi več.

Šele četrti v karieri

Messi je prejel prvi rdeči karton za Barcelon v 753. nastopu! Foto: Reuters Messi je komaj odpravil poškodbo mišice, zaradi katere ni nastopil v polfinalu superpokala. Takrat je blaugrana preskočila Real Sociedad (2:1), druga baskovska ovira v superpokalu pa se je izkazala za previsoko. Kataloncem je sicer kazalo zelo dobro, saj so v zadnjo minuto rednega dela vstopili s prednostjo 2:1.

Dvakratni strelec Antoine Griezmann se vseeno ni mogel veseliti prve lovorike v dresu Barcelone. Baski so v zadnji minuti udarili nazaj, nato pa v podaljšku povsem prekrižali načrte favoritu. Barcelona je doživela boleč poraz, Messi pa si je s prvim rdečim kartonom dodatno pokvaril večer, po katerem so se še bolj razširile govorice, da bo po koncu sezone zapustil Camp Nou. Zdaj so še toliko bolj aktualne zgodbe o Manchester Cityju, PSG …

To je bil šele četrti rdeči karton Messija v članski karieri. Dvakrat je bil izključen v državnem dresu, prvič, zanimivo, na krstni tekmi leta 2005 proti Madžarski, ko je kot najstnik prejel rdeči karton zgolj po nekaj minutah, drugič pa leta 2019 proti Čilu. Izključen je bil tudi v dresu Barcelone B (2005) proti Pena Sportu.

Marcelino strup za Barcelono

Za igralca srečanja je bil razglašen Inaki Williams, temnopolti napadalec, ki je v začetku podaljška postavil končni rezultat 3:2. Trener Marcelino je tako izbrance ekspresno popeljal do prve lovorike. Moštvo vodi šele dva tedna, to je bila šele njegova tretja tekma.

Athletic Bilbao je v sanjskem tednu ugnal Real Madrid in Barcelono ter postal zmagovalec superpokala. Foto: Reuters

V nekaj dneh je dočakal nekaj, kar se zdi skoraj nemogoča naloga. Drugega za drugim je premagal največja španska nogometna kluba. V polfinalu Real Madrid, v finalu pa Barcelono. Je pravi strup za Katalonce v finalih, saj je leta 2019 premagal Barcelono v finalu španskega pokala. Takrat je vodil Valencio. Po superpokalni zmagi se je zahvalil igralcem, prejšnjemu trenerju Gaizki Garitanu, pa tudi nogometašem, ki so bili del Athletica v prejšnji sezoni, na primer Aritzu Adurizu in Mikelu San Joseju.