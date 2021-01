Kakšna senzacija! Real Madrid ponižan kot že dolgo ne.

Beli baletniki so prejšnji teden razočarali navijače s porazom v polfinalu španskega superpokala, zdaj pa so doživeli še nenačrtovan polom v pokalu.

Beli baletniki so prejšnji teden razočarali navijače s porazom v polfinalu španskega superpokala, zdaj pa so doživeli še nenačrtovan polom v pokalu. Foto: Reuters

Nogometaši tretjeligaša Alcoyana so priredili ogromno senzacijo, saj so v 1/16 finala španskega pokala izločili madridski Real. Čeprav so zaostajali z 0:1, nato pa v podaljšku ostali še z igralcem manj, so presenetili bele baletnike in jih izločili z 2:1. Usoda trenerja Zinedina Zidana po novi sramoti visi na nitki.

Pokalna tekmovanja so znana po presenečenjih. Nič drugače ni tudi v tej sezoni v španskem kraljevem pokalu, kjer je najprej v uvodnem nastopu prejel nepričakovano zaušnico madridski Atletico. Izpadel je proti tretjeligašu in ostal brez nastopa v šestnajstini finala. Tam so se končale sanje o osvojeni pokalni lovoriki velikemu Realu, ki je v četrtek razočaral navijače s predstavo proti Alcoyanu. Začelo se je po pričakovanjih belih baletnikov, ki so hitro povedli prek Ederja Militaa.

V nadaljevanju je Real iskal pot do podvojitve vodstva, a se je na vratih tretjeligaša izkazal 41-letni Jose Juan, 10 minut pred koncem rednega dela pa je sledilo senzacionalno izenačenje. Jose Solbes je ujel na spanju Viniciusa in poskrbel, da se je dvoboj prevesil v podaljšek.

THE MOMENT THIRD-TIER ALCOYANO KNOCKED REAL MADRID OUT OF THE COPA DEL REY 😱 pic.twitter.com/7TpqN07jLB — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2021

Ko so gostitelji v 109. minuti ostali brez izključenega Ramona Lopeza, je bilo za pričakovati pritisk španskega klubskega velikana, a je sledil ogromen šok. Pet minut pred koncem Juanan zatresel mrežo Reala in dosegel enega najbolj pomembnih zadetkov v zgodovini kluba, strateg Reala Zinedine Zidane pa je prejel nov udarec.

Zidane prevzel odgovornost, kako se bo odločil predsednik?

Zinedine Zidane je neprijetno presenetil navijače že drugič v slabem tednu. Foto: Reuters ''Če bo Zidane po tem ostal trener Reala, bo to čudež,'' razmišljajo pri španskem športnem dnevniku Marca. Francoski strateg je v slabem tednu izpadel iz boja za dve lovoriki. ''Prevzemam odgovornost. Kar se bo zgodilo, se bo pač zgodilo. Ostajam miren, igralci so želeli zmagati, poskušali so narediti vse, da bi napredovali, a se v nogometu dogajajo tudi takšne stvari. Moramo jih sprejeti,'' je dal Francoz vedeti, da njegova usoda visi v rokah prvega moža kluba, predsednika Florentina Pereza. Kako se bo odločil bogati Španec?

Kako pa je bilo v taboru presrečnih zmagovalcev? ''Saj se sploh nismo menili o denarnih nagradah za napredovanje v osmino finala,'' je v smehu po debaklu Reala pojasnjeval strelec zmagovitega gola Juanan in s tem dal vedeti, kako veliko presenečenje je uspelo njegovi ekipi. "Nihče ni pričakoval tega. To je ogromna spodbuda za ekipo, za celotno mesto. Naš letni proračun znaša nekaj čez 700 tisoč evrov," je po velikem uspehu dejal predsednik Alcoyana Antonio Justicia.

Danes bosta na delu nedaven zmagovalec španskega superpokala Athletic Bilbao, ki bo gostoval na Ibizi, Barcelona pa se bo brez kaznovanega Lionela Messija mudila pri tretjeligašu Cornelli, ki je v prejšnjem krogu šokiral Atletico.