Prekrasna priložnost za Atletico in Oblaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši vodilnega madridskega Atletica bodo imeli v četrtek priložnost, da z zmago na gostovanju pri Eibarju povečajo prednost pred zasledovalci, zlasti drugouvrščenim Realom in tretjeuvrščeno Barcelono, ki sta podobno kot nedavni zmagovalec superpokala Athletic Bilbao in njegov baskovski sosed Real Sociedad že odigrala tekmo 19. kroga. V sredo je četrti Villarreal v izdihljajih srečanja proti Granadi zapravil 11-metrovko za zmago, moštvi sta se razšli z remijem 2:2.

Če bo Atletico, ki je v tej sezoni v domačem prvenstvu na 16 tekmah osvojil kar 41 točk (od 48 maksimalnih) in premočno vodi na lestvici, v četrtek premagal Eibar, bo prednost pred Realom povišal na +7, pred Barcelono pa na kar +10. Ob tem je treba poudariti, da so rdeče-beli odigrali dve tekmi manj od najbližjih zasledovalcev na lestvici. Jan Oblak kraljuje v statistiki prejetih zadetkov, saj je na vseh tekmah prejel zgolj šest zadetkov. Odkar se je Škofjeločan pridružil Madridčanom, je z njimi osvojil španski superpokal, ligo Europa in evropski superpokal, v tej sezoni pa se mu nasmiha še tako želen naslov španskega prvaka.

Špansko prvenstvo, 19. krog: Torek, 15. december 2020:

Real Madrid : Athletic Bilbao 3:1 (1:0)

Kroos 45.+1, Benzema 74, 90.+3.; Capa 52., R.K. Garcia 13. Sreda, 16. december 2020:

Barcelona : Real Sociedad 2:1 (2:1)

Alba 31., de Jong 43.; Willian Jose 27.



Torek, 19. januar 2021:

Cadiz : Levante 2:2 (2:2)

Perea 4., Cala 28.; Roger 8., 11.



Valladolid : Elche 2:2 (0:2)

Michel 71., Fernandez 89.; Josan 9., 43.; R.K.: Mesa 90.+1/Valladolid



Alaves : Sevilla 1:2 (1:2)

Mendez 12.; En Nesyri 3., Suso 30. Sreda, 20. januar 2021:

Getafe : Huesca 1:0 (0:0)

Arambarri M. 69



Betis : Celta Vigo 2:1 (2:1)

Canales 25., 44.; Mina 15.



Villarreal : Granada 2:2 (1:1)

Pena 29., Gomez 65./11m; Soldado 21., Kenedy 75.; R.K.: Brice 90.+/Granada Četrtek, 21. januar:

19.00 Valencia – Osasuna

21.30 Eibar – Atletico Madrid