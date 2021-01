Fifa pokvarila dan Oblakovemu soigralcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kieran Trippier mora počivati do 28. februarja

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zavrnila pritožbo in potrdila 10-tedensko prepoved igranja angleškemu nogometašu Kieranu Trippierju, je sporočila v izjavi za javnost. Angleški reprezentant, ki je kazen prejel zaradi vpletenosti v stave, je lahko do razsodbe igral za madridski Atletico, zdaj pa bo moral prisilno počivati do 28. februarja.