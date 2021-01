Znana družba v Messijevem trikotniku

Lionela Messija, ki bo po koncu te sezone brez pogodbe, ob ostanku v Barceloni povezujejo s selitvijo v PSG ali Manchester City. Zdaj se je argentinskemu superzvezdniku v trikotniku med Barcelono, PSG in Manchestrom pridružil njegov dobri prijatelj, rojak in dolgoletni reprezentančni soigralec Sergio Agüero. Tudi najboljši strelec v zgodovini Manchester Cityja bo poleti prost nogometaš in tudi njega povezujejo s selitvijo v Barcelono in PSG.

Si bosta dobra prijatelja Lionel Messi in Sergio Agüero po reprezentančnem delila še klubski dres? Foto: Reuters

Eno od večjih vprašanj, ki pred poletno nogometno tržnico visi v zraku, je vprašanje o prihodnosti Sergia Agüera. Avtor enega od najbolj nepozabnih trenutkov v zgodovini otoškega nogometa, najboljši strelec v zgodovini kluba, junak štirih prvenstvenih naslovov in še desetih drugih lovorik Manchester Cityja bo najverjetneje nogometaš brez pogodbe.

O svoji usodi naj bi, če bo trener Cityja Josep Guardiola držal besedo, odločal sam, a naj bi bil trenutno bližje odhodu iz Manchestra, kamor je iz Atletico Madrida prišel leta 2011. Pri 32 letih je njegova kariera v zatonu, a še vedno ne na koncu, zato naj bi iskal novi izziv. Na stadionu Etihad ob težavah s poškodbami, ki jih je imel v zadnjem letu, se njegov čas nedotakljivega nogometaša v enajsterici sinje modrih izteka. V tej sezoni je zbral le pet nastopov.

Dolgoletna reprezentančna sopotnika

Če bo odšel, se prav lahko zgodi, da se bo pridružil svojemu zelo dobremu prijatelju Lionelu Messiju, s katerim sta si zelo blizu in že vrsto let skupaj igrata za reprezentanco. Skupaj sta v njenem dresu tudi prišla do edinih reprezentančnih lovorik.

Takole sta se leta 2008 skupaj veselila zlate medalje na olimpijskih igrah v Pekingu. Foto: Reuters

Leta 2005 sta Argentini prinesla naslov na mladinskem svetovnem prvenstvu, leta 2008 pa z njo osvojila še olimpijski naslov.

Skupaj sta igrala tudi na treh svetovnih prvenstvih. V letih 2010, 2014 in 2018. Leta 2014 sta pri pohodu Argentine do velikega finala in poraza po podaljških z Nemčijo oba igrala v začetni enajsterici. In tudi v nesrečnem finalu za Argentino.

Velika argentinska kolonija v Parizu?

Seveda veste, da poleti pogodba z Barcelono izteče tudi Messiju, po lanskoletni zahtevi po odhodu pa še ni znano, kako se bo odločil poleti. Bo odšel, bo ostal in kam bo odšel, če bo res zapustil Barcelono? Zdaj se lahko zgodi celo to, da bo namesto k Agüeru v Manchester ta prišel k njemu v Barcelono.

Bosta Angel Di Maria in Mauro Icardi v Parizu dočakala nova rojaka? Foto: Reuters

Možen pa je tudi velik preobrat. S PSG Messija povezujejo že nekaj časa. Zanimivo pa je, da naj bi se Parižani zdaj zanimali tudi za Agüera. Se lahko torej zgodi še tretji, najbolj spektakularni scenarij – da oba argentinska zvezdniška napadalca končata na stadionu Park princev v Parizu?

Tak razplet se zdi ob Neymarju in Kylianu Mbappeju v napadu francoskih prvakov skorajda nemogoč, če bi se zgodil, pa bi si novopečeni trener PSG Mauricio Pochettino v Parizu ustvaril pravcato argentinsko kolonijo. Tri rojake v moštvu namreč že ima. Napadalca Maura Icardija, krilnega napadalca Angela Di Mario in defenzivnega vezista Leandra Paredesa.