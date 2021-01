Pochettino Messiju odprl pariška vrata

"Vsakega tako dobrega nogometaša bi se seveda razveselil," je novi trener PSG, Argentinec Mauricio Pochettino, odgovoril na vprašanje, ali upa na to, da se bo po izteku pogodbe z Barcelono v Pariz preselil Lionel Messi, in sprožil nov val namigovanj.

Le en stavek je bil dovolj, da je završalo in so namigovanja o selitvi Lionela Messija k PSG, o katerih poslušamo že nekaj mesecev, spet postala zelo glasna.

Argentinec se namreč od prvega dne letošnjega leta lahko pogovarja z morebitnimi novimi delodajalci in uresniči lansko poletno grožnjo o odhodu iz Barcelone, pri kateri je že od najstniških let.

Ko je klop Parižanov zasedel njegov rojak, je tak scenarij na stavnicah začel kotirati višje, po besedah, ki jih je zdaj izrekel novopečeni trener PSG, pa zagotovo še višje. Pa čeprav je povedal bolj malo.

"Iskreno povedano se o tem še ne pogovarjamo," je bilo ob tem, da bi se Messijevega prihoda zelo razveselil, namreč vse, kar je o svojem slovitem rojaku Mauricio Pochettino še povedal.

So pa tisti, ki so prepričani, da je tudi to dovolj in da ni šlo zgolj za floskule (kateri od trenerjev pa si Messija ne bi želel), zagotovo opazili, da Pochettino o drugih dveh mogočih novincih v svojem pariškem domu ni govoril.

Tako z Delejem Allijem, ki se je znašel v nemilosti trenerja Tottenhama Joseja Mourinha, kot s Christianom Eriksenom, ki se je izkazal za zgrešeno naložbo Interja, je Pochettino v svojih londonskih časih sijajno sodeloval, oba pa sta zdaj v izložbi in bosta najverjetneje že januarja zamenjala klub.

"O tem ne bi govoril," je skrivnostno povedal Pochettino na svoji prvi novinarski konferenci v vlogi trenerja PSG, pri katerem je nasledil Nemca Thomasa Tuchela.

Prvi pariški trenutki Mauricia Pochettina:

🆕📽️ Au programme du 𝙅𝙏 - Lundi 4 janvier 2021



⚽️ Premières séances pour Mauricio Pochettino avant #ASSEPSG

💻 La reprise en visioconférence pour nos @PSG_Feminines

Liga prvakov je glavni cilj

"Zelo sem počaščen, da sem postal trener tako velikega kluba. Božiček je tokrat do mene zelo radodaren," je povedal o izzivu, ki ga je dočakal pri evropskih podprvakih, in prvi službi po letu dni, ko se je konec leta 2019 poslovil od Tottenhama. Z njim je, spomnimo, tistega leta zaigral celo v finalu lige prvakov. Prav ta je za PSG, ki je osvajanja francoskih lovorik že vajen, glavni pariški cilj.

"Za PSG, tako kot za vsak velik klub, je liga prvakov najpomembnejše tekmovanje. Pred nami je velik izziv. Smo samozavestni, imamo sijajno ekipo in verjamem, da gremo lahko do konca," je še povedal 48-letni Argentinec.

Trenerskega posla se je učil še pri Espanyolu, ki ga je vodil med letoma 2009 in 2012, bil v sezoni 2013/14 trener Southamptona in se potem preselil k Tottenhamu, pri katerem je zdržal pet let.

V trenerski vlogi je Barcelono do zdaj premagal samo enkrat v 11 tekmah. S Tottenhamom je enkrat izgubil in enkrat remiziral, z Espanyolom pa šestkrat izgubil, trikrat remiziral in enkrat zmagal. Foto: Reuters

Ekspresna priložnost za prvo lovoriko, potem pa nad Messija

Delo pri PSG je seveda že začel, zanimivo pa je, da bo imel že prihodnji teden priložnost za svojo prvo trenersko lovoriko. S Tottenhamom ji je bil dvakrat blizu, zaigral je v finalu ligaškega pokala 2015 in v finalu lige prvakov 2019, a obe tekmi izgubil. Zdaj se bo pomeril za francoski superpokal proti Marseillu. Še pred tem ga čaka debi na klopi PSG, že v sredo se bo v prvenstvu pomeril s Saint-Etiennom.

Glavni izziv PSG in njegovega novega trenerja čaka prihodnji mesec. Prva tekma osmine finala lige prvakov, v katerem se bo pomeril prav proti Messijevi Barceloni. V dneh do te tekme pa bo o morebitni Messijevi selitvi v mesto ljubezni napisanega veliko. Sploh zdaj, ko mu je rojak odprl pariška vrata …