Uradno: Argentinec sedel na vroči stolček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PSG je tudi uradno potrdil, da bo naslednik Nemca Thomas Tuchla Argentinec Mauricio Pochettino. Pogodbo je podpisal do 30. junija 2022 z možnostjo podaljšanja že za eno leto.

Nekdanjega trenerja Espanyola, Southamptona in kot rečeno Tottenhama se je dolgo povezovalo s stolčkom rdečih vragov, a ker Ole Gunnar Solskjaer stopnjuje formo na klopi rdečih vragov, Argentinec ni želel več čakati in sprejel službo pri PSG, ki je ob koncu leta presenetljivo odpustila Thomasa Tuchla.

"PSG je bil vedno na posebnem mestu v mojem srcu, zato sem počaščen, da sem sedel na klop tako velikega kluba. Ekipa ima izjemen potencial in z ekipo bomo naredili vse, da v vseh tekmovanjih iztisnemu maksimum. Veselim se že dela z najbolj talentirani igralci na svetu. Naša naloga ne bodo le rezultati, pač pa tudi napadalec in atraktiven nogomet, ki so ga naši navijači vedno ljubili," je za spletno stran kluba povedal Pochettino, ki bo po dobrem letu spet zavihal rokave v trenerskih vodah.

Pochettino, ki je med leti 2001 in 2003 tudi igral za pariškega velikana, kot trener še vedno čaka na lovoriko, njegov največji trenerski uspeh sega v leto 2019, ko je z Londončani nastopil v ligi prvakov. Tam je moral priznati premoč Liverpoolu. Pet mesecev kasneje, ko je s Tottenham zasedal 14. mesto v premier league, so ga odpustili in zamenjali z Josejem Mourinhem.

PSG je v francoskem prvenstvu trenutno na tretjem mestu. Ima točko zaostanka za vodilnima Lyonom in Lillom, v ligi prvakov pa čaka Parižane v osmini finala vroč obračun proti Barceloni.

Preberite še: