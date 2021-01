Liverpool padel pri Southamptonu. V Angliji je vse bolj vroče.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jürgen Klopp je z Liverpoolom, ki brani naslov, doživel drugi prvenstveni poraz sezone. Foto: Reuters

Liverpool, ki je lani po letih čakanja dočakal naslov angleškega prvaka, je po dveh remijih na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah tokrat izgubil in proti Southamptonu doživel drugi prvenstveni poraz sezone. Edini zadetek na stadionu St. Mary's smo videli že na samem začetku tekme, v drugi minuti je zadel Danny Ings, potem pa se rezultat ni več spremenil.

V nedeljo je Manchester City s 3:1 zmagal na Stamford Bridgu in poskrbel, da se Frank Lampard boji za svojo službo pri Chelseaju. Leicester City vztraja z dobrimi rezultati in se bori za vrh, tokrat je z 2:1 v gosteh premagal Newcastle United.

V soboto je Tottenham odpravil Leeds United s 3:0, po nizu katastrofalnih rezultatov pa je bil znova prepričljiv Arsenal. S 4:0 je v gosteh premagal West Bromwich Albion, ki nikakor ne more do nove zmage in ostaja pri dnu.

Manchesster United je bil na delu že v petek, z 2:1 je na Old Traffordu premagal Aston Villo, potem ko je za zmago zadel kdo drug kot Bruno Fernandes.

Težave Fulhama se nadaljujejo Zaradi okužb z novim koronavirusom v ekipi Fulhama je nedeljska tekma 17. kroga angleške nogometne premier lige z Burnleyjem odpovedana in prestavljena na za zdaj še neznan poznejši termin. Ekipa iz britanske prestolnice ni sporočila števila in imen tistih, ki so morali v karanteno.

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Petek:

Everton : West Ham United 0:1 (0:0)

Soucek 86.



Manchester United : Aston Villa 2:1 (1:0)

Martial 40., Fernandes 61./11m; Traore 58.



Sobota:

Tottenham : Leeds United 3:0 (2:0)

Kane 29., Son 43., Alderweireld 50.; R.K.: Doherty 90.+2/Tottenham



Crystal Palace : Sheffield United 2:0 (2:0)

Schlupp 4., Eze 45.+6



Brighton : Wolverhampton 3:3 (1:3)

Connolly 13., Maupay 46./11-m, Dunk 70.; Saiss 19., Burn 34./a,g,, Neves 44./11-m



West Bromwich Albion : Arsenal 0:4 (0:2)

Tierney 23., Saka 28., Lacazette 61., 64.



Nedelja:

Burnley – Fulham /prestavljeno/



Newcastle United : Leicester City 1:2 (0:0)

Carroll 82.; Maddison 55., Tielmans 72.



Chelsea : Manchester City 1:3 (0:3)

Hudson-Odoi 90. + 2; Gundogan 18., Foden 21., De Bruyne 34.



Ponedeljek:

Southampton : Liverpool 1:0 (1:0)

Ings 2.