Je Abramoviču po boleči londonski klofuti prekipelo?

Chelsea je prejšnjo sezono, v kateri so bili Londončani zaradi prepovedi nakupovanja primorani priložnost ponuditi nekaterim mlajšim nogometašem, končal na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice z enakim številom točk, kot jih je ob koncu zbral Manchester United na tretjem mestu.

Bogati nakupi so za zdaj veliko razočaranje

Timo Werner se je po dobrem začetku pri Chelseaju povsem ustavil. Foto: Reuters Poleti so Londončani na nogometni tržnici spet "zadihali s polnimi pljuči" in mrzlično nakupovali, kar je zaznamovalo obdobje predsednika Romana Abramoviča.

Kar 80 milijonov evrov so Bayerju Leverkusnu odšteli za Kaija Havertza, ki je po nizu slabših predstav trenutno celo izven enajsterice Chelseaja. Za napadalca RB Leipziga Tima Wernerja, za katerim je 12. tekma v nizu brez zadetka, so Nemcem plačali 53 milijonov evrov. Tri milijone manj so Leicester Cityju nakazali za angleškega branilca Bena Chilwella, 40 milijonov pa Ajaxu za Hakima Ziyecha, ki je do zdaj za Chelsea zabil le dva gola. Za senegalskega vratarja Edouarda Mendyja so Rennesu plačali 24 milijonov evrov.

Vsem okrepitvam navkljub so Londončani trenutno precej dlje od mest, ki bi si jih želeli. Potem ko so bili še pred nekaj tedni v igri za naslov, so zdaj daleč od vrha. Trenutno celo na osmem mestu, potem ko so v zadnjih šestih prvenstvenih tekmah le enkrat zmagali in osvojili vsega štiri točke. Po porazu proti Arsenalu in skromnem domačem remiju z 1:1 proti Aston Villi so v nedeljo gostili Manchester City Josepa Guardiole, ki jim je na Stamford Bridgu odčital pravo nogometno lekcijo in zmagal s 3:1, že po 34 minutah igre pa vodil s 3:0.

Lampardu se je zgodil nogomet

"Prvi polčas je bil res slab, a to se dogaja. V drugem smo igrali že precej bolje, ampak je bilo prepozno. Zasluženo smo izgubili. Zdaj moramo vsi prevzeti svoj del odgovornosti in se odzvati. To je nogomet," je po tekmi povedal trener Chelseaja Frank Lampard, ki verjame, da se skupaj z ekipo lahko kmalu dvigne.

Franku Lampardu po novem porazu ni lahko. Foto: Reuters

"Seveda verjamem. O tem ni dvoma. Lahko igramo veliko bolje. Bili smo neporaženi 16 tekem. Pred enim mesecem smo se vsi spraševali, kaj vse lahko dosežemo v tej sezoni, navijači so želeli, da podaljšam pogodbo, zdaj je povsem obratno. Tega ne moremo nadzorovati. To je nogomet," je povedal legendarni nogometaš Chelseaja, ki je kljub bogati igralski zapuščini, na Stamford Bridgu je postal najboljši strelec vseh časov in s Chelseajem poskrbel za najboljše obdobje v zgodovini kluba, vse bolj na udaru kritikov.

Bo sploh dočakal Oblaka?

Ne samo navijačev, počasi naj bi z njim potrpljenje izgubljal tudi lastnik Abramovič, ki naj bi s svojo tesno sodelavko Marino Granovsko že iskal morebitne kandidate, ki bi Lamparda lahko nasledili. Legendarni nekdanji vezist je pri 42 letih šele na začetku svoje trenerske poti, ki je že po eni sezoni vodenja Derby Countyja leta 2019 doživela prvi vrhunec. Trenersko klop Chelseaja, na kateri je na uradnih tekmah do zdaj sedel na natanko 80 tekmah. Zbral je 41 zmag, 15 remijev in 24 porazov.

V tej sezoni je z Londončani sicer že izpadel iz ligaškega pokala, medtem ko je bil v ligi prvakov prepričljiv. V skupini skupaj s Sevillo, Krasnodarjem in Rennesom je osvojil prvo mesto, v osmini finala pa ga čaka Atletico Madrid. Če bo Lampard tekmo z Janom Oblakom in soigralci sploh dočakal, seveda. Do takrat bo Chelsea odigral še devet tekem, prav vsaka pa bo zanj morda odločilna …