Presenečenje na Anfieldu: Liverpool "izgubil" dve točki in še enega branilca

V nedeljo so bile odigrane štiri tekme 15. kroga angleškega prvenstva. Najprej je Leeds doma z 1:0 odpravil Burnley, nato se je dvoboj med West Hamom in Brightonom končal brez zmagovalca, vodilni Liverpool je na Anfieldu gostil "ranjeni" WBA in kljub začetnemu vodstvu na koncu osvojil le točko (1:1), v večernem spopadu pa sta Wolverhampton in Tottenham remizirala z 1:1. Tanguy Ndombele je popeljal goste v vodstvo po zgolj 57 sekundah!

V nedeljo je vodilni Liverpool ostal brez načrtovane zmage proti WBA. Dvoboj na Anfieldu se je končal z 1:1. Kloppova četa je prešla v vodstvo že v 12. minuti, ko je zadel v polno Sadio Mane, nato pa so gostje, ki so na lestvici skoraj povsem na dnu, izenačili osem minut pred koncem rednega dela. Liverpool je doživel še en udarec, saj si je v drugem polčasu poškodoval mišico Joel Matip. To je nova poškodba v obrambni vrsti angleških prvakov, za katere že dalj časa ne moreta igrati Virgil van Dijk in Joe Gomez.

Rdeči so ostali neporaženi na domačem igrišču še 67. zapored (55 zmag in 12 remijev) v angleškem prvenstvu, prednost pred drugouvrščenim Evertonom pa znaša tri točke.

Arsenal presenetil Chelsea

Londonski Arsenal, ki do sobote v angleški premier ligi ni zmagal kar sedem tekem v nizu in je trenutno celo pri dnu lestvice, je tokrat navdušil svoje navijače. Na londonskem derbiju je s 3:1 odpravil Chelsea in modrim zadal boleč udarec. Pred tem sta Leicester City in Manchester United v napetem srečanju remizirala z 2:2, lisice so izenačile po zaslugi avtogola Axela Tuanzebeja pet minut pred koncem. V soboto sta zmagala tudi Manchester City in Everton.

Angleško prvenstvo, 15. krog: Sobota, 26. december:

Leicester City : Manchester United 2:2 (1:1)

Barnes 31., Tuanzebe 85./ag.; Rashford 23., Fernandes 79. Aston Villa : Crystal Palace 3:0 (1:0)

Traore 5., Hause 66. El-Ghazi 76.; R.K.: Mings 45./Aston Villa Fulham : Southampton 0:0 Arsenal : Chelsea 3:1 (2:0)

Lacazette 34./11m, Xhaka 44., Saka 56.; Abraham 85. Manchester City : Newcastle 2:0 (1:0)

Gundogan 14., Torres 55. Sheffield United : Everton 0:1 (0:0)

Sigurdsson 80. Nedelja, 27. december:

Leeds : Burnley 1:0 (1:0)

Bamford 5./11-m



West Ham : Brighton 2:2 (0:1)

Johnson 60., Souček 82.; Maupay 44., Dunk 70.



Liverpool : WBA 1:1 (1:0)

Mane 12.; Ajayi 82.



Wolverhampton : Tottenham 1:1 (0:1)

Saiss 86.; Ndombele 1.