Cavaniju zaradi visoka kazen zaradi rasistične opazke

Cavani je 29 novembra zabil dva zadetka za zmago rdečih vragov proti Southamptonu (3:2), po obračunu pa se je na Instagramu za eno od čestitk zahvalil z besedo "gracias, negrito" oz. "hvala, črni", ki v podanem kontekstu v Urugvaju nima rasističnega prizvoka.

Cavanijeva objava žaljiva, neprimerna, ...

Triintridesetletnega nogometaša so opozorili tudi v klubu, češ da gre za neprimerno oz. žaljivo opazko, ta pa je objavo nato izbrisal. FA pa je kljub vsemu uvedel preiskavo, saj so v Angliji v zadnjih letih pripravili obsežne smernice za obnašanje nogometašev na družabnih omrežjih.

Kot so zapisali pri FA, je bila Cavanijeva objava žaljiva, neprimerna, vrgla je slabo luč na tekmo in po mnenju FA, je šlo za zlorabo. S kaznijo so se strinjali tudi v klubu, kjer Cavaniju sicer verjamejo, da ni namerno želel užaliti nikogar, a vseeno podpirajo prizadevanja FA v boju proti rasizmu in s tem v zvezi je bila objava neprimerna.

Že lani sta bula iz podobnih razlogov, pa vendarle manjših kršitev, kaznovana igralec Manchester Cityja Bernardo Silva in nogometaš Tottenhama Dele Alli, ki nista smela igrati na eni tekmi.

