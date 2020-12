Zvezdi, ki sta ugasnili, spet skupaj?

Bosta Mauricio Pochettino in Christian Eriksen spet združila moči? Foto: Reuters

Čeprav je PSG lani popeljal do novega naslova državnega prvaka in finala lige prvakov, v tej sezoni pa je bil s Parižani v igri za lovoriko v vseh tekmovanjih, so se francoski prvaki odločili, da trenerju Thomasu Tuchelu pol leta pred iztekom pogodbe pokažejo izhodna vrata.

Z naskokom prvi favorit za mikavno nogometno trenersko službo je Mauricio Pochettino, nekdanji nogometaš in tudi kapetan PSG, ki je v Parizu pustil globok pečat, še globljega pa med letoma 2014 in 2019 na klopi Tottenhama, s katerim je v sezoni 2018/19 presenetljivo prišel celo do finala lige prvakov. Serija slabih rezultatov ga je potem novembra lani stala službe v Londonu, od takrat pa je njegova zvezda ugasnila. Na presenečenje vseh kljub velikemu imenu, ki si ga je kot trener ustvaril, nove službe namreč še ni dobil. Presenečenje bo, če se to ne bo zgodilo v naslednjih dneh in bo postal trener PSG.

Izkušeni danski reprezentant se v milanskem Interju nikakor ne znajde. Foto: Reuters

Pri Interju so že napovedali Eriksonov odhod

Ta pa bi v prihajajočem zimskem prestopnem roku utegnil poskrbeti za novo okrepitev in v Pariz zvabiti danskega zvezdnika Christiana Eriksena, ki po januarskem 27 milijonov evrov vrednem prestopu iz Tottenhama v Inter v Milanu nikakor ne najde mesta pod soncem in bo pozimi zagotovo odšel. To so potrdili tudi v vodstvu kluba, za katerega je ta 28-letni danski vezist odigral 38 tekem, zabil pa vsega štiri gole. Že pred časom ga je prečrtal tudi trener Antonio Conto.

Precej uspešnejši je bil pod Pochettinovim vodstvom kot član Tottenhama, za katerega je v 305 nastopih prispeval 69 zadetkov in še 20 več asistenc. Za Londončane sta v času Pochettina večkrat zadela le angleški golgeter Harry Kane in Južnokorejec Heung-min Son, zato je jasno, da se Argentinec nad njegovim prihodom ne bi pritoževal.

Prav to naj bi se tudi zgodilo, kot poročajo italijanski in tudi francoski mediji. Koliko bo prestop vreden, ni znano, prav mogoče pa je, da bo v nasprotni smeri iz Pariza v Milano kot del posla odpotoval argentinski vezist Leandro Paredes, ki naj bi bil velika želja trenerja Interja Conteja.