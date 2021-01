Velike obljube predsedniškega kandidata s prazno denarnico

Eden od kandidatov na predsedniških volitvah, ki bodo konec januarja pri Barceloni, Emili Rosaud, verjame, da lahko v klubu obdrži Lionela Messija, a priznava, da Barcelona trenutno nima denarja zanj. Argentinca želi prepričati s športnim delom svojega projekta in mu obljublja tudi stadion. Nekdanji podpredsednik Kataloncev sanja tudi o Kylianu Mbappeju, Erlingu Haalandu in Neymarju.

Emili Rosaud, verjetno najglasnejši od osmih kandidatov na predsedniških volitvah Barcelone. Foto: Twitter (@EmiliRousaud)

"To ve tudi on, a pri njem denar ni v ospredju. Prepričamo ga lahko s športnim delom projekta," je o Lionelu Messiju, čigar pogodba z Barcelono izteče 30. junija letos, povedal Emili Rosaud.

"Kluba lani poleti ni želel zapustiti zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker ni verjel v projekt prejšnjega predsednika," je povedal eden izmed osmih kandidatov na predsedniških volitvah, ki bodo 24. januarja pri Barceloni.

"V oči mu bom rekel, da se o njegovi plači ne moremo pogovarjati. Klub ga ne more plačati. Bomo pa v klubu začeli s projektom za prihodnost. Graditi jo nameravamo okoli njega in na mladih talentih, ki jih imamo," je povedal 54-letni Španec, ki je bil zadnjih pet let podpredsednik kluba v času Josepa Marie Bartomeuja. Potem je aprila lani odstopil in zdaj že nekdanjega prvega moža Barcelone, ki ga je odneslo oktobra, javno glasno kritiziral.

Messiju obljubil stadion, navijačem pa Mbappeja in Neymarja

Kako se bo odločil Lionel Messi? Foto: Reuters Tudi pri Rosaudovi predsedniški kampanji je, podobno kot pri preostalih sedmih, v središču pozornosti Messi in njegova prihodnost v Barceloni, potem ko je Argentinec poleti šokiral z zahtevo po odhodu, si pozneje po neuspešnem dogovoru z vodstvom kluba premislil, od prvega dne letošnjega leta pa ima pol leta pred iztekom pogodbe proste roke pri izbiri svojega naslednjega delodajalca.

Rosaud je kost Messiju vrgel že pred časom, ko je napovedal, da bo nov stadion Camp Nou, ki naj bi po prvotnih načrtih zrastel do leta 2024, poimenoval po njem.

Nase je ta predsedniški kandidat Barcelone z nekaj velikimi obljubami opozoril že pred tem. Med drugim je rekel, da se dogovarja za prihoda norveškega čudežnega dečka Erlinga Haalanda iz Borussie Dortmund in francoskega zvezdnika PSG Kyliana Mbappeja, obljubil pa je tudi to, da bo v naslednjih letih nazaj v klub vrnil Neymarja.

Messi pri Barceloni, ki je po nekaj neuspelih investicijah na nogometni tržnici, predvsem pa zaradi nastale škode ob aktualni svetovni zdravstveni krizi, v hudih finančnih težavah, na leto zasluži prek 70 milijonov evrov in v njej uživa status najbolje plačanega nogometaša na svetu.

Če bo z njo podpisal novo pogodbo, bo moral močno zmanjšati svoje finančne ambicije, kar bi si pri vsem denarju, ki ga je do zdaj v Kataloniji zaslužil, seveda lahko privoščil brez pretiranega strahu, da bo pristal na beraški palici.

Možni scenariji Messijeve prihodnosti

Bosta z Neymarjem spet igrala skupaj? In kje? Pri Barceloni ali PSG? Foto: Reuters Bolj se zdi, da utegne Barcelono, če se bo to seveda zgodilo, zapustiti zaradi nastale škode ob letih napak v športni politiki, ki je ob koronakrizi še toliko bolj vidna. Barcelona prav veliko denarja za nove nakupe nima, medtem ko ima v svojih vrstah številne zvezdnike, ki trenutno dajejo veliko manj od pričakovanj, vzamejo pa veliko. Denarja, seveda.

Jasno je, da lahko Katalonce reši predvsem povratek klubskemu DNK, ki so ga v zadnjem obdobju zanemarili. Usmeritev k talentom iz svoje nogometne šole. Toda takšni projekti zahtevajo čas. Messi ga pri 33 letih nima preveč.



Prav tako je jasno, da se Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets in preostali, ki so desetletje super uspešno širili glas o super uspešni katalonski nogometni šoli, ne rojevajo ravno vsak dan. Pa na žalost niti vsako leto ne.

V prvi vrsti za Messija še vedno stojita Manchester City, pri katerem bi Messija odprtih rok sprejel njegov nogometni oče Josep Guardiola, in PSG, ki je z Messijevim rojakom v vlogi trenerja, Mauriciem Pochettinom, zagotovo še nekoliko pridobil na stavnicah.



Potem so tu še ZDA, ki jih je z omenjanjem v intervjuju v ospredje porinil Messi, lahko pa se seveda zgodi še marsikaj. Nenazadnje tudi to, da bi Messi odšel že januarja, Barcelona pa bi z njim nekaj zaslužila.

Z Barcelono je osvojil štiri od njenih petih naslovov evropskega prvaka. Zadnjega leta 2015. Foto: Reuters

Čaka nas pestro obdobje špekuliranja

Jasno je le to, da nič ni jasno. Zagotovo bo še zelo zanimivo, o Messijevi prihodnosti pa bo, sploh v Kataloniji, v naslednjih dneh, tednih in mesecih na milijarde besed.

Nič čudnega. Beseda teče o človeku, ki je spremenil zgodovino Barcelono. Ta je v 105 letih klubske zgodovine pred njegovim prihodom osvojila 64 lovorik. Z Messijem jih je v 15 letih kar 34. Tudi štiri od petih evropskih naslovov, s katerimi se lahko pohvali.

Argentinec, z naskokom najboljši strelec v zgodovini kluba, je v 749 nastopih za Barcelono zabil kar 644 golov, kar je po novem svetovni rekord, in prispeval še 279 asistenc.