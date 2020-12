Slaba novica za Barcelono

Philippe Coutinho, ki se je pred to sezono vrnil v Katalonijo iz Bayerna, kjer je igral kot posojen nogometaš, je za Barco v tej sezoni odigral 14 tekem in dosegel tri gole.

Brazilec je v igro vstopil v 66. minuti, a tekme ni končal zaradi poškodbe levega kolena. Preiskave so pokazale, da poškodba ni nedolžna in da bo moral brazilski nogometaš na operacijo. "Testi so pokazali, da ima vezist na levem kolenu poškodovan meniskus. Za zdravljenje bo potrebna artroskopska operacija, ki bo v naslednjih dneh," so v sporočili za javnost zapisali pri Barceloni.

[INJURY UPDATE]@Phil_Coutinho has an injury to the lateral meniscus in his left knee



All the details

🔗 https://t.co/PxwHYmz4bh pic.twitter.com/oCPDH3fRYx — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2020

Koliko časa bo odsoten pri Barceloni niso povedali, so pa zato začeli o tem pisati španski mediji. As meni, da se bo Brazilec v najboljšem možnem scenariju vrnil v sredini februarja, spet drugi pa menijo, da bo lahko odsoten tudi štiri mesece.

Coutinho se je na bolniškem seznam Barcelone pridružil Ansuju Fatiju, Sergiju Robertu in Gerardu Piqueju.

Barcelona ima po novem remiju kar sedem točk manj od vodilnega Atletica. Ima tudi dve tekmi odigrani več, kar pomeni, da so trenutno daleč od boja za naslov, a sezona je še dolga. Lahko se zgodi še marsikaj.

