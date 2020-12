Neverjeten niz Atletica in Jana Oblaka se nadaljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atletico Madrid je od leta 2020 poslovil z zmago nad tekmecem, ki ga v zadnjih letih redno premaguje. Ne samo premaguje, ne dovoli mu niti zadeti in tako je bilo tudi na sredini tekmi, ki ga je četa Diega Simeoneja proti Getafeju dobila z 1:0. Atletico je dobil še 13. zaporedno medsebojno tekmo, na katerih ni prejel niti enega zadetka.

Srečanje je odločil zadetek Luisa Suareza. Foto: Reuters

Veliko zaslug za ta podvig ima tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki se je tudi nocoj izkazal in ustavil oba strela gostov, ki sta šla v okvir vrat. Če štejemo še pokalne tekme Getafe proti Atleticu ni zadel že 18 tekem, kar v minutah pomeni že več kot 1600 minut.

Vse tekme Atletica in Getafeja v la ligi, na katerih je branil Oblak: 21. marec 2015: Atletico : Getafe 2:0

22. september 2015: Atletico : Getafe 2:0

14. februar 2016: Getafe : Atletico 0:1

6. januar 2018: Atletico : Getafe 2:0

12. maj 2018: Getafe : Atletico 0:1

22. september 2018: Getafe : Atletico 0:2

26. januar 2019: Atletico : Getafe 2:0

18. avgust 2019: Atletico : Getafe 1:0

16. julij 2020: Getafe : Atletico 0:2

30. december 2020: Atletico : Getafe 1:0

Barcelona brez prvega moža le remizirala

Katalonski nogometni velikan Barcelona je na domačem stadionu Camp Nou v torek zabeležil nov neuspeh v domačem prvenstvu primera division. V 16. krogu španskega prvenstva je Barca brez prvega zvezdnika, Argentinca Lionela Messija gostila Eibar, ki je pripravil presenečenje in iztržil remi (1:1). Eibar je tako na Camp Nouu prišel do prve točke sploh, saj je pred današnjim remijem izgubil šest zaporednih tekem proti blaugrani in vsakič prejel vsaj tri zadetke ali več.

Danec Martin Braithwaite je že v 8. minuti zapravil enajstmetrovko. Foto: Reuters

Na prvi tekmi dneva je Sevilla premagala Villarreal z 2:0 in se prebila na četrto mesto lestvice. Najboljši igralec tekme je bil Lucas Ocampos, ki je v osmi minuti zadel z bele točke, v 53. pa je podal Youssefu En Nesyriju za 2:0.

Špansko prvenstvo, 16. krog: Torek, 29. december:

Sevilla : Villarreal 2:0 (1:0)

Ocampos 8./11m, En Nesyri 53. Barcelona : Eibar 1:1 (0:0)

Dembele 67.; Kike 57.



Cadiz : Real Valladolid 0:0



Levante : Betis 4:3 (3:1)

Duarte 2., 24., Morales 22., Roger 55.; Mandi 12., Canales 78./11-m, 86.; R.K.: Rober 68./Levante Sreda, 30. december:

Granada : Valencia 2:1 (1:1)

Kenedy 45.+3, Molina 88.; Gameiro 36.; R.K.: Duarte 76./Granada, Jason 70., Guedes 73./oba Valencia



Atletico Madrid : Getafe 1:0 (1:0)

Suarez 20. Celta Vigo : Huesca 2:1 (1:0)

Nolito 33., Aspas 61.; Seoane 84.



21.30 Elche – Real Madrid Četrtek, 31. december:

14.00 Athletic Bilbao – Real Sociedad

16.15 Osasuna – Alaves