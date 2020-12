Messi prehitel Peleja, Atletico ušel Realu, Oblaka selijo v Pariz

Barcelona je z izvedbo v Valladolidu navdušila svoje navijače. Katalonci so bolje vstopili v tekmo. Prvo veliko priložnost so si priigrali v 20. minuti, ko je Lionel Messi zapretil domačemu vratarju Jordiju Masipu, ta pa je s skrajnimi močmi preusmeril strel v prečko. Gostje so nemalo za tem povedli. V 21. minuti je Clement Lenglet po izjemni podaji Messija zatresel mrežo gostiteljev in poskrbel za vodstvo Barcelone. Katalonci so še pred koncem prvega polčasa podvojili prednost. Akcijo je začel Messi, podal na desno stran Serginu Destu, ta pa je z natančno podajo po tleh v sredino kazenskega prostora idealno zaposlil Martina Braithwaiteja, ki mu ni bilo težko zatresti mreže.

Lionel Messi in Miralem Pjanić sta se šele drugič v tej sezoni znašla skupaj v začetni enajsterici Barcelone. Foto: Reuters

V 65. minuti je Barcelona dosegla še tretji zadetek. Pedri je podal Messiju, ta pa je mojstrsko premagal domačega vratarja in se zapisal v zgodovino. To je bil že njegov 644. zadetek v dresu Barcelone, s tem pa je popravil svetovni rekord legendarnega Peleja po številu doseženih golov za en klub. Brazilec je za Santos dosegel 643 golov.

Barcelona bi lahko do konca še povišala prednost, a sta Philippe Coutinho in Messi zadela okvir vrat. Katalonci so se po sedmi zmagi v tej sezoni na lestvici povzpeli na peto mesto.

Atletico poglobil krizo Real Sociedada

V derbiju 15. kroga španskega prvenstva sta se na stadionu Anoeta (Reale Arena) v San Sebastianu udarila Real Sociedad in Atletico Madrid. Gostitelji so bili še prejšnji mesec vodilni na lestvici, nato pa v zadnjih petih tekmah osvojili le tri točke in vrh prepustili madridskima velikanoma, ki sta odigrala dve tekmi manj od Baskov. V prvem polčasu je prevladovala previdna igra obeh tekmecev. Mreži sta ostali nedotaknjeni, v prvih 45 minutah ni bilo niti enega strela v okvir vrat!

Marcos Llorente je postavil končni rezultat v San Sebastianu. Foto: Reuters

Na začetku drugega dela se je končno zatresla mreža. Yannick Carrasco je izvedel prosti strel in poslal predložek v kazenski prostor gostiteljev, kjer je bil najvišji Mario Hermoso in z natančnim strelom z glavo povedel Atletico v vodstvo. To je bil strelski prvenec 25-letnega Španca, ki se je v Atletico preselil iz Espanyola, pa tudi prvi strel v okvir vrat na srečanju.

V 74. minuti so gostje podvojili prednost, v polno je zadel Marcos Llorente, Jan Oblak pa je moral prvič resneje na tekmi posredovati šele v 83. minuti, ko se je zelo izkazal, Močan udarec Martina Merquelanza s prostega strela je preusmeril v kot. Ostalo je pri 2:0, to pa je bil tudi edini strel Real Sociedada, ki je romal v okvir Oblakovih vrat. Atletico je tako vsaj za 24 ur ušel Realu na tri točke razlike, moštvo iz San Sebastiana pa ostaja v krizi. Izgubilo je še tretjič zapored. Oblak je v tej sezoni zadržal mrežo nedotaknjeno že na deveti tekmi!

Oblak v Pariz, Navas v Madrid? Jan Oblak in Keylor Navas sta se v karieri že večkrat pomerila. Foto: Reuters Jan Oblak je v tej sezoni v la ligi na 12 tekmah prejel le pet zadetkov in z naskokom vodi v točkovanju za dobitnika priznanje zamora. V zadnjih dneh so veliko prahu dvignila namigovanja španskih in angleških medijev, da se za 27-letnega Škofjeločana močno zanima PSG. Bogati francoski prvak, tudi aktualni evropski podprvak, naj bi iskal menjavo za sedem let starejšega Kostaričana Keylorja Navasa. Če bi hotel PSG kupiti slovenskega vratarja, bi moral Atleticu plačati 120 milijonov evrov, po drugi strani pa bi želelo vodstvo rdeče-belih prepričati Oblaka, da ostane v Španiji. Atleticu gre namreč v tej sezoni odlično, tako da navijači že potihoma sanjajo o naslovu prvaka, ki so ga rdeče-beli nazadnje osvojili leta 2014. Don Balon poroča o predlogu, da bi PSG plačala Atleticu 60 milijonov evrov, hkrati pa bi v Madrid poslala vratarja Navasa. Kostaričan odlično pozna špansko prestolnico, saj se je v Pariz preselil iz vrst madridskega Reala.

Špansko prvenstvo, 15. krog: Torek, 22. december:

Elche : Osasuna 2:2 (0:1)

Chaves 46., Carrillo 78.; Garcia 10., Brašanac 64.; R.K.: Perez 90./Osasuna



Valencia : Sevilla 0:1 (0:0)

Suso 81. Real Sociedad : Atletico Madrid 0:2 (0:0)

Hermoso 49., Llorente 74.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral eno obrambo.



Huesca : Levante 1:1 (1:0)

Ontiveros 31./11-m; Melero 53. Valladolid : Barcelona 0:3 (0:2)

Lenglet 21., Braithwaite 36., Messi 65.



Villarreal : Athletic Bilbao 1:1 (0:1)

Pino 74.; Williams 19. Sreda, 23. december:

17.30 Getafe - Celta

19.45 Real Madrid - Granada

22.00 Alaves - Eibar

22.00 Betis - Cadiz