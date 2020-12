Nov udarec za Barcelono po rekordu Messija, Oblak skočil na vrh

Na praznem Camp Nouu sta se Barcelona in Valencia v soboto razšla brez zmagovalca (2:"). Gostje so bolje vstopili v tekmo in v 30. minuti povedli z zadetkom Mouctarja Diakhabyja, ki se je znašel na seznamu strelcev v španskem prvenstvu prvič po skoraj dveh letih. Nazadnje je zatresel mrežo Villarreala 26. januarja 2019. Ni manjkalo veliko, pa bi netopirji tik pred koncem prvega dela pred Maximiliana Gomeza podvojii prednost, a se je na vratih katalonskega kluba izkazal Marc-Andre ter Stegen, nato pa so sledile vroče minute sodnikovega podaljška.

Lionel Messi je dosegel 643. zadetek v dresu Barcelone in se na večni lestvici strelcev v dresu zgolj enega kluba izenačil z rekorderjem Pelejem (Santos):

V kazenskem prostoru je padel Antoine Griezmann. Sodnik je pokazal na belo točko, Jose Gaya pa je prejel rdeči karton. Po ogledu VAR je ostalo pri odločitvi o kazenskem udarcu, prečrtana pa je bila kazen branilcu Valencie, tako da so gostje nadaljevali srečanje z 11 možmi. Najstrožjo kazen je izvedel Lionel Messi, a je vratar netopirjev Jaume prebral njegovo namero. Žoga se je odbila do Jordija Albe, v nadaljevanju akcije pa jo je Messi z glavo potisnil v mrežo in krepko v sodnikovem podaljšku, ta je trajal kar osem minut, izenačil rezultat. To je bil njegov 643. zadetek v dresu Barcelone, s čimer je izenačil svetovni rekord Peleja, ki je toliko zadetkov dosegel za Santos.

Pozdrav Lionelu Messiju, ki je izenačil svetovni rekord Peleja. Foto: Reuters

V 52. minuti je navdušil mladi urugvajski napadalec Ronald Araujo in z atraktivnimi škarjicami popeljal Barcelono v vodstvo z 2:1. 21-letni Južnoameričan se je veselil strelskega prvenca v španskem prvenstvu. V 69. minuti je stopil na sceno še en Urugvajec, a tokrat v dresu Valencie. 24-letni Maximiliano Gomez je izenačil rezultat na 2:2 in poskrbel za dramo na Camp Nouu. Do konca se rezultat ni več spreminjal, Barcelona, ki čaka na novega predsednika, pa je doživela nov udarec, saj za Atleticom (s tekmo več) zaostaja kar osem točk.

Oblak premagan doma prvič po treh mesecih

Nogometašem Atletica gre v tej sezoni na domačem stadionu v prvenstvu odlično. Na Wanda Metropolitano so odigrali sedem tekem in na njih osvojili kar 19 točk. Remizirali so le proti Villarrealu (0:0), na vseh drugih dvobojih pa premagali tekmeca. Tako je bilo tudi v soboto, ko so odpravili Elche s 3:1.

Trenutek, ko je Lucas Boye premagal kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka. Foto: Reuters

Vratar rdeče-belih Jan Oblak je branil vso tekmo in moral šele drugič v tej sezoni na domačem igrišču po žogo v mrežo. V 64. minuti ga je premagal Argentinec Lucas Boye.

To je bil prvi zadetek, ki ga je Škofjeločan prejel na domači tekmi la lige po skoraj treh mesecih. Pred tem ga je kot zadnji 27. septembra premagal nogometaš Granade Jorge Molina. Pri gostiteljih je blestel dvakratni strelec Urugvajec Luis Suarez in se povzpel na vrh najboljših strelcev tekmovanja.

Atletico je poskočil na vrh razpredelnice, navijačem je pokvarilo veselje ob novi zmagi le poškodba Joaa Felixa, ki je odšepal z igrišča, iz kluba pa še niso sporočili, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.

Špansko prvenstvo, 14. krog: Petek, 18. december:

Athletic Bilbao : Huesca 2:0 (0:0)

Kodro 86./11m, Nunez 92.; R.K.: Pulido 86./Huesca Sobota, 19. december:

Atletico Madrid : Elche 3:1 (1:0)

Suarez 41., 59., Costa 80./11-m; Boye 64.

Jan Oblak (Atletico) je branil celo tekmo. Barcelona : Valencia 2:2 (1:1)

Messi 45.+5, Araujo 52.; Diakhaby 30., Gomez 69.



18.30 Levante - Real Sociedad

18.30 Osasuna - Villarreal

21.00 Sevilla - Valladolid Nedelja, 20. december:

14.00 Celta - Alaves

16.15 Granada - Betis

18.30 Cadiz - Getafe

21.00 Eibar - Real Madrid