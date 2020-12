FIFA THE BEST 2020

"Ponosen sem, da sem prejel to nagrado. Ta naziv ni le moj, pač pa tudi od mojih soigralcev, trenerja in Bayerna. Premagati igralca kot sta Messi in Ronaldo ni mala stvar, zato mi vse skupaj pomeni še več," je po prejetju nagrade, ki mu jo je osebno izročil kar sam predsednik Fife Giovanni Infantino, dejal Lewandowski.

Poljak je z Bayernom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Kar pet lovorik, med drugim tudi ligo prvakov. Poljski ostrostrelec je na 47 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel kar 55 zadetkov, 34 v bundesligi in kar 15 v ligi prvakov.

Vsi najboljši po izboru Fife: 6 – Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

5 – Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

3 – Zinedine Zidane (1998, 2000, 2003), Ronaldo (1996, 1997, 2002)

2 – Ronaldinho (2004, 2005)

1 – Romario (1994), George Weah (1995), Luis Figo (2001), Roberto Baggio (1993), Rivaldo (1999), Lothar Matthäus (1991), Marco van Basten (1992), Fabio Cannavaro (2006), Kaka (2007), Robert Lewandowski (2020), Luka Modrić (2018)

Med kandidatkami za igralko leta je nagrado v svoj žep pospravila Angležinja Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), ki je dobila več glasov kot Danka Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) in Francozinja Wendie Renard (Lyon).

Najboljši vratar je Neuer

V izbor za najboljšega vratarja je nagrado pričakovano prejel Nemec Manuel Neuer (Bayern). Prejel je več glasov kot slovenski reprezentant in član madridskega Atletica Jan Oblak ter Brazilec Alisson Becker (Liverpool). Škofjeločan ni našel mesta niti v najboljši postavi leta. Prednost pred njim je dobil Allisson.

Za najboljšo vratarko kandidirajo je bila izbrana članica Lyona Francozinja Sarah Bouhaddi (Lyon). Med najboljšimi tremi so bile še Čilenka Christiane Endler (PSG) in Američanka Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Klopp presenetljivo boljši od Flicka

Nagrado za najboljšega trenerja leta je bil ponovno izbran trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je tako ubranil nagrado za najboljšega trenerja. Nemški strokovnjak je po 30 letih v Liverpool pripeljal lovoriko za najboljšega v Angliji, a nihče ni pričakoval, da bi prehitel rojaka Hansa-Dieterja Flicka (Bayern), ki je z Bavarci v vseh tekmovanjih pometel s konkurenco. Tudi v ligi prvakov.

Tretji kandidat za trenerja leta je bil Argentinec Marcelo Bielsa (Leeds United). V ženski konkurenci je nagrado prejela nizozemska selektorka Sarina Wiegman.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Najlepši zadetek dosegel Korejec

Izbrali so tudi najlepši zadetek. Nagrado Puškaš je prejel Tottenhamov napadalec Korejec Son Heung-min. V konkurenci za najlepši zadetek leta sta bila še Urugvajca Giorgian De Arrascaeta in Luis Suarez.

