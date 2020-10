Čeferinu se smeji. Messi in Ronaldo v ligi prvakov v slovenski družbi!

Žreb skupinskega dela lige prvakov je bil naklonjen Uefi. Krovni evropski nogometni organizaciji, ki jo vodi Aleksander Čeferin, se namreč že v skupinskem delu obeta velik zaslužek. Med seboj bosta z Barcelono oziroma Juventusom že v uvodnem delu nove evropske sezone obračunala Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Ob njima bosta s kijevskim Dinamom oziroma madžarskim Ferencvarošem v skupini G tudi slovenska reprezentanta Benjamin Verbič in Miha Blažič.

Aleksander Čeferin si s sodelavci pri Uefi po žrebu zagotovo mane roke. Kroglice so namreč danes pozno popoldne poskrbele za največji možni spektakel. Obračun Lionela Messija in Cristiana Ronalda že v skupinskem delu tekmovanja. To bo njuno prvo srečanje, odkar je Portugalec zapustil Real Madrid in se preselil v Juventus. Nazadnje sta se pomerila 6. junija 2018 v 36. krogu španskega prvenstva, ko sta se ob remiju na El Clasicu z 2:2 med strelce vpisala oba.

Za nameček sta se oba super zvezdnika svetovnega nogometa in športa znašla v slovenski družbi. Ob njima bosta v skupini G namreč debitant v ligi prvakov Miha Blažič, ki se je tja uvrstil z madžarskim prvakom Ferencvarošem, in Benjamin Verbič, ki se je v ligo prvakov prvič uvrstil s kijevskim Dinamom. Pred tem je v njej igral v sezoni 2016/17 s Köbenhavnom.

Miha Blažič (v sredini) si bo zagotovo dobro zapomnil debi v elitni evropski ligi. Foto: Reuters

Handanović z Realom, Iličić z Liverpoolom, Kampl s PSG

Precej več izkušenj z igranjem v elitni evropski nogometni ligi ima Jan Oblak, za katerim je že kar 51 takšnih nastopov. Eden celo v velikem finalu. Letos ga v skupini A z Atleticom Madridom čakajo obračuni z evropskim prvakom Bayernom Münchnom, RB Salzburgom in moskovsko Lokomotivo.

Samir Handanović bo z milanskim Interjem svoj tretji nastop v ligi prvakov preživel v družbi Real Madrida, Šahtar Donecka in Borussie Mönchengladbacha. Precej ugoden žreb, po katerem se nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki zdaj kapetanski trak nosi pri nekdanjem evropskem prvaku, zagotovo spogleduje s svojo prvo uvrstitvijo v izločilne dele tekmovanja.

Nazadnje, ko je zaigral v ligi prvakov, je Josip Iličić Valencii v četrtfinalu zabil kar štiri gole na eni tekmi. Kdaj ga bomo v elitnem evropskem klubskem tekmovanju videli igrati naslednjič? Foto: Reuters

V skupini H Kevina Kampla z RB Leipzigom čaka ponovitev polfinala prejšnje sezone s PSG, ob tem pa se bo pomeril še z Manchester Unitedom in turškim prvakom Istanbul Basaksehirjem.

Spektakularne tekme si lahko obetamo v skupini D, v kateri bo presenečenje prejšnje evropske sezone, atomska Atalanta igrala s še bolj atomskim Liverpoolom. Upajmo, da tudi z našim Josipom Iličićem, ki se počasi vrača v pogon. Ob njima sta v skupini še en klub, ki slovi po atraktivni igri, nekdanji velikan evropskega nogometa Ajax Amsterdam in danski Midtjylland, ki ne bi smel imeti preveč možnosti za napredovanje.

Najboljši Lewandowski, Čeferinova predsednikova nagrada za Drogbaja

Foto: Reuters Robert Lewandowski. Najboljši vratar je postal njegov soigralec Manuel Neuer, ki je v tej kategoriji premagal Jana Oblaka. Tudi slovenski vratar Atletico Madrida se je namreč znašel med tremi kandidati. Branilec sezone je postal še en član Bayerna Joshua Kimmich, vezist Kevin De Bruyne (Manchester City) in napadalec seveda tudi Lewandowski. Za najboljšega trenerja je bil pričakovano izbran Hansi Flick, ki sedi na klopi Bayerna.



Najboljše so izbrali tudi pri ženskah. Najboljša nogometašica sezone je postala Pernilla Harder (prej Wolfsburg, zdaj Chelsea), najboljša vratarka Sarah Bouhaddi (Lyon), branilka Wendie Renard (Lyon), vezistka Dzsenifer Marozsan (Lyon) in napadalka Harderjeva. Za trenerko sezone je bila izbrana Jean-Luc Vasseur, prav tako trenerka Lyona.



Zmagovalce je izbralo 80 trenerjev klubov iz lige prvakov in evropske lige ter 55 novinarjev iz vsake izmed članic Uefe.



Nagrado predsednika Uefe je dobil nekdanji reprezentant Slonokoščene obale Didier Drogba, ki je med drugim navduševal v dresih Marseilla, Chelseaja, Galatasaraya in drugih.



Začenja se čez tri tedne

Skupinski del tekmovanja se bo začel 20. in 21. oktobra, trajal pa bo do 8. oziroma 9. decembra.

Osmina finala bo 16. in 17. ter 23. in 24. februarja ter 9. in 10. ter 16. in 17. marca.

Četrtfinale bo 6. in 7. ter 13. in 14. aprila, polfinale pa 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja.

Veliki finale bo 29. maja v Istanbulu.

Skupina A:

Bayern München (Nemčija)

Atletico Madrid (Španija), Jan Oblak

RB Salzburg (Avstrija)

Lokomotiva Moskva (Rusija)

Skupina B:

Real Madrid (Španija)

Šahtar Doneck (Ukrajina)

Inter Milano (Italija), Samir Handanović

Borussia Mönchengladbach (Nemčija)

Skupina C:

Porto (Portugalska)

Manchester City (Anglija)

Olympiacos (Grčija)

Marseille (Francija)

Skupina D:

Liverpool (Anglija)

Ajax (Nizozemska)

Atalanta (Italija), Josip Iličić

Midtjylland (Danska)

Skupina E:

Sevilla (Španija)

Chelsea (Anglija)

Krasnodar (Rusija)

Rennes (Francija)

Skupina F:

Zenit (Rusija)

Borussia Dortmund (Nemčija)

Lazio (Italija)

Club Brugge (Belgija)

Skupina G:

Juventus (Italija)

Barcelona (Španija)

Dinamo Kijev (Ukrajina), Benjamin Verbič

Ferencvaroš (Madžarska), Miha Blažič

Skupina H:

PSG (Francija)

Manchester United (Anglija)

RB Leipzig (Nemčija), Kevin Kampl

Istanbul Basaksehir (Turčija)