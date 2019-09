Presenečenje v Milanu. Messi je najboljši igralec leta 2019!

Fifa The Best 2019

V Milanu so podelili nagrado za najboljšega nogometaša leta 2019 po izboru Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Pristala je v rokah zvezdnika Barcelone in argentinske reprezentance Lionela Messija. V izboru je premagal Nizozemca Virgila van Diijka (Liverpool), ki je bil velik favorit in je bil za najboljšega izbran še s strani Uefe, in Portugalca Cristiana Ronalda (Juventus).

Po tem, ko je v izboru Uefa pometel s konkurenco, je bil Virgil van Dijk velik favorit tudi za najboljšega po izboru Fife.

Po izjemni sezoni, v kateri je z Liverpoolom osvojil naslov evropskega prvaka, bil izbran za najboljšega igralca angleške premier lige, bil najboljši branilec leta po številnih parametrih in z Nizozemsko prišel do finala lige narodov, se je zdelo, da bo prejel tudi nagrado Fife The Best.

Toda očitno so odgovorni tokrat glasovali drugače, morda so poslušali tudi Nizozemčeve besede, ki je pred časom govoril o tem, da bi moral biti vedno, dokler bo igral, za najboljšega izbran Lionel Messi in poskrbeli za presenečenje.

Argentinec je tako prišel še do rekordne šeste nagrade za najboljšega igralca leta po izboru Fife in za eno nagrado ušel velikemu tekmecu Cristianu Ronaldu, ki ostaja pri petih nazivih za najboljšega v izboru krovne svetovne nogometne organizacije.

Messi je v prejšnji sezoni z Barcelono prišel do polfinala lige prvakov in bil z 12 goli najboljši strelec tekmovanja.

S kar 11 točkami naskoka pred najbližjimi zasledovalci se je z Barcelono veselil tudi naslova španskega prvaka in z njo prišel do finala pokalnega tekmovanja.

S 36 goli v španskem prvenstvu je bil z naskokom najboljši strelec tekmovanja in najbližjega zasledovalca prehitel za kar 15 golov. S tem je postal tudi najboljši strelec v Evropi in prejel zlati nogometni čevelj.

Z Argentino je na južnoameriškem pokalu prišel do brona.

Za Ronaldom je statistično nekoliko slabša sezona, a se je z Juventusom vseeno veselil naslova italijanskega prvenstva in bil izbran tudi za najboljšega posameznika tekmovanja. S Portugalsko je osvojil naslov v ligi narodov.

Kdo je najboljši po vašem mnenju? Lionel Messi 68,90% +

Virgil van Dijk 14,05% +

Cristiano Ronaldo 17,06% +

Vsi najboljši po izboru Fife:

6 – Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

5 – Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

3 – Zinedine Zidane (1998, 2000, 2003), Ronaldo (1996, 1997, 2002)

2 – Ronaldinho (2004, 2005)

1 – Romario (1994), George Weah (1995), Luis Figo (2001), Roberto Baggio (1993), Rivaldo (1999), Lothar Matthäus (1991), Marco van Basten (1992), Fabio Cannavaro (2006), Kaka (2007), Luka Modrić (2018)

Kdo vse je še prejel nagrade?

Izbrali so tudi najboljšo enajsterico leta:

V Milanu so podelili še nekaj nagrad. Najboljši trener je pričakovano postal Nemec Jürgen Klopp, ki je Liverpool popeljal do naslova evropskega prvaka.

Za trenerja leta je bil izbran Nemec na klopi Liverpoola Jürgen Klopp. Foto: Getty Images

Med ženskami je bila v tej konkurenci za najboljšo izbrana Angležinja na klopi reprezentance ZDA, s katero je poleti postala svetovna prvakinja, Jill Ellis.

Nagrada za najboljšo nogometašico leta je pričakovano šla v roke Američanke Megan Rapinoe.

Za najboljšega vratarja je bil izbran Brazilec med vratnicama Liverpoola Alisson Becker. Slovenskega nogometnega zvezdnika Jana Oblaka ni bilo med tremi nominiranci.

Pri ženskah je najboljša med vratnicama postala Nizozemka Sari van Veenendaal.

Daniel Zsori, komaj 18-letni nogometaš iz Romunije, je prejel nagrado Puškaš za najlepši gol leta. Zabil ga je pri zmagi Debrecena nad Ferencvarošem v madžarski ligi.

Silvia Grecco je dobitnica navijaške nagrade. Brazilka je navdih za številne, saj na tekme redno hodi s svojim slepim in avtističnim sinom, ki je zaljubljen v nogomet.

Argentinec na klopi Leeds Uniteda Marcelo Bielsa je prejel nagrado za fair play.