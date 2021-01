Messijevi dnevi tesnobe

Lionel Messi je v 749 nastopih za Barcelono zabil 644 golov in prispeval še 279 asistenc. Foto: Guliverimage

Ko je Lionel Messi po novi sezoni, polni debaklov, poleti šokiral in vodilnim ljudem Barcelone sporočil, da želi takoj oditi iz kluba, je poskrbel za enega največjih nogometnih šokov novejšega obdobja. Najboljši strelec v zgodovini Barcelone, ki je v njenem dresu prišel do šestih zlatih žog, ona pa z njim do štirih evropskih in še 30 drugih lovorik, je po dneh skrivalnic v igri z vodstvom kluba naposled le sporočil, da bo ostal. O tem, kaj se je dogajalo takrat, je bilo napisanega že dovolj.

Medtem je Messi zabil še 644. gol za Barcelono in postavil nov svetovni rekord, presegel je Brazilca Peleja v številu zadetkov v majici enega kluba, Josep Maria Bartomeu pa ni več predsednik Barcelone, pri kateri odštevajo do predsedniških volitev. Toda še veliko bolj kot to, kdo bo njen naslednji prvi mož, zdaj navijače Barcelone zanima, ali bo tudi novi predsednik lahko podobo kluba gradil okoli Messija.

Prva v vrsti Man City in PSG, morda šokira celo z odhodom v ZDA?

S prvim januarskim dnem ima 33-letni Argentinec proste roke pri izbiri kluba v naslednji sezoni, ki se bi mu lahko priključil po izteku pogodbe z Barcelono. Ta se izteče 30. junija. Messi je pred dnevi po dolgem času spet spregovoril in ostal skrivnosten glede svoje prihodnosti.

"Ne morem povedati, kako se bom odločil, saj še sam ne vem," je povedal v nedavnem intervjuju, ob tem pa precej prahu dvignil tudi z besedami o tem, da sanja o igranju v ZDA.

V četrtfinalu lige prvakov je z Barcelono v Lizboni doživel debakel in proti Bayernu izgubil z 2:8. Foto: Guliverimage

Navijači Barcelone, vodstvo španske lige in nenazadnje tudi Aleksander Čeferin s prijatelji na Uefi upajo, da se selitev onstran Atlantika, če bo do nje prišlo, ne bo zgodila že letos, ampak pozneje. Trenutno je bolj realno, da odide drugam. Že od lanskega poletja kot favorita za njegov podpis na stavnicah kotirata Manchester City, pri katerem bi združil moči s svojim nogometnim očetom Josepom Guardiolo, in bogati PSG, ki ima najvišje evropske ambicije.

Če je težava res v ambicijah, je bližje odhodu

Prav ambicije so tiste, ki utegnejo imeti pri Messijevi odločitvi glavno besedo. Ni skrivnost, da je bil s športno politiko Barcelone v zadnjem času zelo nezadovoljen. Kot ni skrivnost niti to, da bo v Barceloni zaradi hudih finančnih težav ob izbruhu pandemije v prihodnosti morda še slabše.

Navijači Barcelone molijo, da bo ostal. Foto: Reuters

Tudi v tej sezoni Barcelona ne kaže najboljšega obraza. V ligi prvakov je sicer zlahka napredovala, a v zadnjem krogu pokvarila vtis s porazom proti Juventusu. V španskem prvenstvu je trenutno šele na šestem mestu in ima z odigrano tekmo več kar deset točk manj od vodilnega Atletico Madrida Jana Oblaka.

Če Messi res želi ekipo, ki bo konkurenčna za največje dosežke, potem je trenutno bližje odhodu kot ostanku v Barceloni. Po drugi strani pa je ljubezen do mesta, stadiona in barv kluba, v katerem je postal to, kar je, velika, tako da nihče ne more trditi, da bo res odšel.

Če bi, potem bi Camp Nou zapustil po okroglih 20 letih, ki jih je tam preživel in korenito spremenil klubsko zgodovino, pa tudi zgodovino nogometa nasploh. Ni dvoma, pred njegovimi nogometnimi verniki in Messijem so tesnobni dnevi ...