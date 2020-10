Messijeva velika zmaga. Bartomeu je preteklost Barcelone.

Josep Maria Bartomeu je odločitev o odstopu, z njim pa bo odšla celotna uprava Barcelone, sprejel, ker španske oblasti niso sprejele njegove zahteve za prestavitev referenduma o njegovem predsedniškem mestu, ki jo je zahteval zaradi izrednih razmer ob epidemiji novega koronavirusa. Ta bi moral biti 1. in 2. novembra, na njem pa bi člani Barcelone odločali o njegovi prihodnosti. Navijači so referendum izborili z glasovi, ki so jih zbirali v zadnjih mesecih.

Bartomeu je glavni obraz številnih spodletelih poslovnih odločitev Barcelone v zadnjih letih, potem ko je njeno vodstvo skrbelo za številne zgrešene nakupe, iz kluba podilo legende (Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Luis Suarez, Dani Alves …), ponujalo premalo možnosti igralcem iz svojega bazena, skrbelo za zgrešene trenerske menjave in na koncu poskrbelo za afero z blatenjem svojih nogometašev v javnosti.

Lionel Messi je odstop predsednika zagotovo sprejel z veseljem. Foto: Reuters

Messi dosegel svoje

Po treh polomih v ligi prvakov, katastrofalnih evropskih porazih proti Romi, Liveproolu in letos z 2:8 proti Bayernu, je letos poleti Barcelono in z njo celoten nogometni svet zatresel še Messi z zahtevo po predčasnem odhodu iz kluba. Ob tem se je skliceval na klavzulo, po kateri naj bi iz kluba lahko po svoji želji brez odškodnine odšel po koncu vsake sezone, medtem ko so si zapis v pogodbi v klubu tolmačili drugače in Argentincu sporočili, da je rok za oddajo zahteve po odhodu zamudil. Po tednih medijske vojne med vodstvom Barcelone in Messijem je šestkratni dobitnik zlate žoge naposled sporočil, da ostaja, a ob tem povedal, da ga je Bartomeu močno razočaral. Takrat je bilo jasno, da bo, če na predsedniškem mestu ne bo prišlo do spremembe, po izteku pogodbe z Barcelono po koncu sezone zares odšel.

Joan Laporta je bil predsednik Barcelone med letoma 2003 in 2010. Foto: Reuters

Sanjsko prvo leto, potem pa padec navzdol

Zdaj je sloviti Argentinec dosegel zmago. Bartomeu se poslavlja od Barcelone. Njen predsednik je bil od leta 2014 in že v prvi sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. V sezoni 2014/15 je bila Barcelona zadnjič, četrtič evropski prvak, ob tem pa osvojila še naslov španskega državnega in pokalnega prvaka, bila klubski svetovni prvak in osvojila tudi evropski superpokal. Ob teh petih lovorikah je Bartomeu z Barcelono osvojil še tri naslove španskega državnega, tri pokalnega prvaka in španska superpokala 2016 in 2018.

Glavna kandidata za izpraznjeno predsedniško mesto Bartomeuja sta hkrati tudi njegova glavna kritika. Joan Laporta, ki je predsednik Barcelone že bil in uveljavil Josepa Guardiolo, in Victor Font, ki navijačem obljublja, da bo v Barcelono, kar na njeno trenersko klop, vrnil legendarnega Xavija.