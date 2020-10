Mrtvi el clasico, pred katerim je prah dvignil odmeven intervju

Gerard Pique je usmeril kar nekaj strupenih puščic proti vodstvu Barcelone in predsednika Josepa Mario Bartomeuja kritiziral tudi zaradi odnosa do Lionela Messija.

V zadnjih letih smo do el clasica odštevali dneve, tudi tedne in komaj čakali, da se začne. Odkar Cristiana Ronalda ni več v Španiji, je tekma vseh tekem izgubila na odmevnosti, v zadnjih mesecih, ko je v svetu v središču pozornosti marsikaj drugega kot nogomet, se o obračunu dveh največjih španskih klubov piše še manj.

Bolj kot o tem, kaj se dogaja na igrišču, se natolcuje, kaj se pri Realu in predvsem pri Barceloni dogaja ob njem. Po viharju, za katerega je z željo po odhodu iz Barcelone poleti poskrbel Lionel Messi, in z nekaterimi odmevnimi dogodki še pred tem, med katere lahko zagotovo štejemo tudi nenadejan odhod Luisa Suareza, je bilo o nesoglasjih v Barci, pri kateri je na udaru predvsem predsednik Josep Maria Bartomeu, napisano marsikaj.

Ko se je že zdelo, da so v Kataloniji stvari vsaj za nekaj časa pometli pod preprogo, pa je tik pred prvim el clasicom v tej sezoni, ki bo v soboto ob 16. uri v Barceloni, udaril eden njenih najvidnejših članov in v intervjuju za špansko La Vanguardio usmeril kar nekaj strupenih puščic v smeri vodstva kluba.

"Ravnanje kluba je bilo šokantno"

Josep Maria Bartomeu in Pique iz nekih boljših časov. Foto: Reuters "Želim se razumeti z vsemi v klubu, ampak včasih …" je dolgoletni branilec Barcelone Gerard Pique začel govoriti o predsedniku Bartomeuju, ko je govoril o aferi Barcagate, kot so označili blatenje nekaterih nekdanjih in zdajšnjih članov Barcelone na spletnih medijih, za katere je poskrbela neka agencija, ki so jo najeli pri Barceloni.

"To je bilo nenormalno. Kot član Barcelone sem videl svoj klub, ki je denar, za katerega se zdaj ob zmanjšanju plač bori, namenjal zato, da blati svoje člane. Ne samo nekdanje, ampak tudi nogometaše, ki so še vedno tukaj. To je bilo šokantno," je še povedal 33-letni branilec, ki za Barcelono igra že 12 let in je z njo osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Pique je za Barcelono odigral skoraj 600 tekem in bil trikrat evropski, osemkrat pa španski prvak. Foto: Reuters

"Messi bi si zaslužil več spoštovanja."

Pique je bil sicer med prvimi nogometaši Barcelone, ki so podpisali nove, finančno nižje pogodbe, in je s Katalonci podaljšal sodelovanje do leta 2024, a z Bartomeujem očitno nista na isti valovni dolžini. "Barcelona mi je dala vse, tako da sem zlahka pristal na zmanjšanje pogodbe," je še dejal Pique in vodstvu kluba na čelu s predsednikom precej neposredne kritike namenil tudi pri nekaterih drugih temah.

Med drugim je rekel, da bi si Messi poleti zaslužil več spoštovanja, vprašal se je tudi to, zakaj je moral konec lanskega leta s klopi oditi takratni trener Ernesto Valverde. Čudi ga tudi to, da ljudi, kot so Josep Guardiola, Carles Puyol, Xavi Hernandes in Victor Valdes, ni več v klubu. "Nekaj v Barceloni očitno ne delamo prav," je ob tem povedal Pique, ki na predvečer el clasica zagotovo ni razveselil predsednika Barcelone in je v njene vrste prinesel nekaj nemira.

V primeru novega neuspeha bi se v Madridu prižgal alarm

Tokratni el clasico je za oba kluba sicer zelo pomemben. Pri Barceloni je pod drobnogledom novi trener Ronald Koeman, ki je po zmagi na prvih dveh tekmah v zadnjih dveh prvenstvenih krogih osvojil le točko in nazadnje nepričakovano izgubil proti Getafeju z 1:2.

Še slabše je z Realom, ki si je pod vodstvom Zinedina Zidana privoščil kar dva velika spodrsljaja v nizu. Najprej je pred tednom dni v prvenstvu izgubil proti Cadizu z 0:1, potem je nepričakovano praznih rok ostal tudi v prvem nastopu v ligi prvakov, potem ko je sredi tedna na svojem igrišču z 2:3 klonil proti ukrajinskemu Šahtarju.

Na zadnjem el clasicu je marca letos Real v Madridu zmagal z 2:0. Enega od dveh golov je zabil mladi Brazilec Vinicius Junior. Foto: Reuters

Real trepeta za Ramosa

Pri Barceloni, ki še naprej čaka na prvi zadetek Messija iz igre v tej sezoni (dvakrat se je med strelce vpisal z enajstih metrov), bodo še naprej pogrešali prvega vratarja Marca Andreja ter Stegna in branilca Samuela Umtitija, ki sta poškodovana, medtem ko je vprašljiv Jordi Alba.

Pri Realu trepetajo za svojega kapetana Sergia Ramosa, ki v ligi prvakov sredi tedna ni igral. Še naprej je na stranskem tiru tudi belgijski zvezdnik Eden Hazard, Zidane pa bo zagotovo pogrešal tudi Daniela Carvajala in Martina Odegaarda. Oba sta poškodovana.

Ob zadnji zmagi Reala v Barceloni je zadel Ronaldo

Nazadnje sta se Real in Barcelona udarila, tik preden je svet na glavo obrnila epidemija novega koronavirusa, in sicer 1. marca, ko je v Madridu Real zmagal z 2:0.

Na zadnjem el clasicu v Barceloni je bilo decembra lani 0:0. Real na zmago proti Barceloni na njenem igrišču sicer čaka štiri tekme. Nazadnje je Katalonce na njihovem igrišču premagal v španskem superpokalu s 3:1 avgusta 2017, ko je za Real igral še Ronaldo in zabil enega od treh golov gostov.

Barcelona – Real Madrid

Špansko prvenstvo, 7. krog. Sobota ob 16.00. Stadion Camp Nou v Barceloni. Sodnik: Juan Martinez (Španija).



Verjetni začetni postavi:

Barcelona (4-2-3-1): Neto; Dest, Lenglet, Pique, Roberto; de Jong, Busquets; Fati, Coutinho, Griezmann; Messi. Trener: Ronald Koeman.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Valverde; Modrić; Vinicius Junior, Benzema. Trener: Zinedine Zidane.