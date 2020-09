Pester dan, ki je dal težko pričakovan odgovor oziroma kar dva

Kot smo že pisali, bo hrvaški strokovnjak Nenad Bjelica morda že danes tudi uradno postal novi trener Osijeka, hrvaški mediji pa še poročajo, da je njegova velika želja, da v klub pripeljejo enega izmed nosilcev Olimpije Endrija Čekičija. Albanec se je v Ljubljano preselil januarja 2019 za vsega 200 tisoč evrov iz Dinama, zdaj pa je njegova tržna vrednost kar štirikrat višja.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić si zagotovo že mane roke in bo od ekipe z bogatimi madžarskimi lastniki želel vsaj milijon evrov. Albanec ima z Olimpijo pogodbo sklenjeno do junija 2021.

Nenad Bjelica should be officially introduced today as the new Osijek manager.



There are also mentions of several reinforcements in the team with which Bjelica plans to attack the title of Croatian champion.



Endri Cekici to sign first, Pjaca and Situm are great wishes...



