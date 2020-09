Odpisani napadalec Barcelone Luis Suarez je tik pred tem, da združi moči s Cristianom Ronaldom pri Juventusu. Stara dama in urugvajski napadalec sta se že vse dogovorila, Suarez bo na leto prejel "solidnih" 10 milijonov evrov.

Čaka se le še na zeleno luč Barcelone, ki je še ne dolgo nazaj dejala, da lahko Suarez klub zapusti brez plačo, za zadnjo leto pogodbe pa ga izplačajo. Očitno se je tukaj nekaj zataknilo, Torinčani pa so vse bolj nestrpni, saj si želijo prestop realizirati v najkrajšem možnem času. Barceloni naj bi ponujali tudi nekaj bonusov, ki bi lahko španskemu gigantu v prihodnosti prinesel kakšen dodaten milijon.

📰 — Juventus are urging Luis Suárez to come to an agreement with Barcelona over the termination of his contract. The Bianconeri want to sign Suárez as soon as possible. [sport] pic.twitter.com/rPFvsP9qjM