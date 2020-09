Messi in Barcelona še vedno na točki nič

Francoski prvoligaš Monaco se je okrepil z izkušenim napadalcem Kevinom Vollandom. Zanj je moral odšteti 15 milijonov evrov. Novi trener bogatega kluba iz kneževine, Hrvat Niko Kovač, je tako na jug Francije pripeljal 28-letnega igralca, s katerim je Monaco sklenil štiriletno pogodbo.

🖊🇩🇪 AS Monaco are delighted to announce the arrival of Kevin Volland, who joins us for the next 4 seasons.pic.twitter.com/8W45e50FuV