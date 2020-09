Ugoden žreb za Celje, diši po evropskem spektaklu v Fazaneriji, Olimpija pa ...

Slovenski prvak Celje bo v 3. krogu kvalifikacij lige Europa gostoval pri zmagovalcu obračuna med prvakoma Armenije in Luksemburga. Morebitnega tekmeca sta dobili tudi Olimpija in Mura, ki pa morata pred tem preskočiti še nekaj ovir. Zmaje čaka 17. septembra dvoboj z Zrinjskim, Prekmurce pa že teden dni prej spopad proti Nomme Kaljuju. Če bi črno-beli zmagali, bi se nato pomerili še z Danci. Če bi izločili tudi Aarhus, bi v 3. krogu sledila poslastica, saj bi v Fazaneriji gostoval nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven! Ljubljančane bi ob napredovanju v 3. krogu čakalo gostovanje pri boljšem iz dvoboja med Kaysarjem in Apoelom.

Pari 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Ararat-Armenia (Arm)/Fola Esch (Luk) - Celje (Slo)

Kaysar Kyzylorda (Kaz)/APOEL Nikozija (Cip) - Olimpija Ljubljana (Slo)/Zrinjski (BIH)

Nõmme Kalju (Est)/Mura (Slo)/Aarhus (Dan) – PSV Eindhoven (Niz)

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) so kroglice plesale tudi v torek. Tokrat so se sestavljali pari 3. kroga kvalifikacij lige Europa, v katerem je že znano, da bo slovenske barve zagotovo branil vsaj en slovenski predstavnik. To je slovenski prvak Celje, ki si je po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer je potegnil krajšo proti norveškemu Moldeju, prislužil tolažilno nagrado in bo pot do odmevnega cilja, nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja, lovil v evropski ligi.

V 3. krogu kvalifikacij se bo pomeril z enim izmed prvakov, ki so v tej sezoni podoživeli usodo Kosićeve čete in prav tako izpadli v boju za ligo prvakov. Žreb je določil, da bo to boljši iz dvoboja 2. kroga kvalifikacij med Ararat-Armenio in Folo Esch. Celjane, ki so na dan žreba ostali brez športnega direktorja, saj je Branko Veršič izpraznil stolček za zdaj še neznanemu nasledniku, bo torej čakalo gostovanje bodisi pri prvaku Armenije ali pa najboljšemu klubu iz Luksemburga. Rumeno-modro četo tako 24. septembra čaka dvoboj v eni izmed kavkaških držav ali pa članici Beneluksa.

Od prvaka Andore do Kazahstana

Celjani so evropsko sezono začeli z zmago nad Dundalkom (3:0). Foto: Vid Ponikvar Uefa je pred žrebom razdelila klube v manjše skupine, tako da se je krog možnih tekmecev Celjanov bistveno skrčil. Ker so slovenski prvaki postavljeni v vlogo nosilca, bi jih lahko žreb danes osrečil s prijetno novico. Celjani so se pred žrebom znašli v ''podskupini 1'', kjer sta poleg njih nosilca še prvaka Moldavije Šerif Tiraspol in prvak BiH Sarajevo, pri katerem se dokazuje tudi slovenski vratar Elvis Džafić. Na končnega tekmeca bodo Celjani morali počakati do 17. septembra, saj jim bo žreb namenil enega izmed zmagovalcev dvoboja 2. kroga kvalifikacij.

Med njimi je tudi irski Dundalk, ki so ga v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov že premagali. Na nevtralnem igrišču na Madžarskem so ga odpravili s 3:0. Poleg Dundalka, ki ga v 2. krogu kvalifikacij čaka obračun s prvakom Andore (Inter Escaldes), tako da gre pričakovati napredovanje Ircev, je na papirju med mogočimi tekmeci Celja najbolj zahtevno ime Astana. Kazahstanski prvak jo je pred petimi leti v kvalifikacijah zagodel Mariboru, tokrat pa se bo v 2. krogu spoprijel s črnogorsko oviro, prvakom Budućnostjo iz Podgorice. Tretji mogoči tekmec Celja bo boljši iz obračuna med prvakoma Armenije (Ararat-Armenia) in Luksemburga (Fola Esch).

Mogoči tekmeci Celja: Inter Escaldes (And)/Dundalk (Irs)

Astana (Kaz)/Budućnost Podgorica (ČG)

Ararat-Armenia (Arm)/Fola Esch (Luk)

Zmaji proti turškemu velikanu?

Galatasaray je ob prelomu stoletja osvojil pokal Uefa in evropski superpokal. Foto: Reuters Kaj pa preostala slovenska predstavnika v kvalifikacijah za ligo Europa? Tako Olimpija kot Mura se bosta morali za preboj v 3. krog še močno potruditi. Ljubljančane, ki jih je v ponedeljek okrepil še Srb Djordje Ivanović, čaka 17. septembra domača tekma s predstavnikom Bosne in Hercegovine Zrinjskim iz Mostarja. Če bi zeleno-beli izločili klub, v katerem prevladujejo nogometaši hrvaške narodnosti, bi jih čakal nov izziv.

Na seznamu mogočih kandidatov je sedem klubov, nekateri izmed njih so pogosti udeleženci lige prvakov. Kot na primer turški velikan Galatasaray, ki se lahko v svoji vitrini pohvali tudi z evropsko lovoriko, češka Viktoria Plzen, ciprski APOEL Nikozija ali pa beloruski predstavnik BATE Borisov. Mogoči tekmeci so tudi Neftči iz Bakuja, bolgarski CSKA iz Sofije in kazahstanski Kaysar Kyzylorda.

Mogoči tekmeci Olimpije: Neftči Baku (Aze)/Galatasaray (Tur)

CSKA Sofija (Bol)/BATE Borisov (Blr)

Viktoria Plzen (Češ)

Kaysar Kyzylorda (Kaz)/APOEL Nikozija (Cip)

Mura proti Andražu Šporarju?

V 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo bo evropsko sezono začel napadalec Sportinga Andraž Šporar. Foto: Reuters Mura, v tem trenutku vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije, bi morala za nastop v 3. krogu dobiti kar dva dvoboja. Prihodnji četrtek se bo najverjetneje na Madžarskem v prestavljeni tekmi uvodnega kroga kvalifikacij pomerila z estonskim klubom Nomme Kalju. Če bodo izbranci Anteja Šimundže uspešni, si bodo priigrali nastop v 2. krogu, kjer bi 17. septembra v Fazaneriji pričakali danski Aarhus.

Če bi preskočili tudi skandinavsko oviro, bi jih čakal še težji tekmec. Na seznamu kandidatov je namreč kar nekaj znanih imen. Na primer nizozemski PSV Eindhoven, ki je bil v prejšnjem stoletju že evropski prvak, kot tudi portugalski velikan Sporting iz Lizbone, pri katerem se dokazuje slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar. Tretji mogoči tekmec Mure v 3. krogu bi bil boljši klub iz dvoboja med madžarskim Honvedom in švedskim Malmöjem, ta je v prejšnji sezoni v Evropi izločil Domžale.

Mogoči tekmeci Mure: Honved Budimpešta (Mad)/Malmö (Šve)

Sporting Lizbona (Por)

PSV Eindhoven (Niz)

Na žrebu bo navzočih ogromno klubov s slovenskimi legionarji. To so Sporting Lizbona (Andraž Šporar), Rijeka (trener Simon Rožman in igralec Adam Gnezda Čerin), Slovan Bratislava (Kenan Bajrić, Žan Medved in Alen Ožbolt), Hartberg (Rajko Rep), Sarajevo (Elvis Džafić) in Žalgiris Vilna (Klemen Bolha).

Dvoboji 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa bodo odigrani 24. septembra. Zmagovalci si bodo zagotovili nastop v play-offu, kjer bo o potnikih v skupinski del znova odločala le ena tekma, poraženci pa bodo končali evropsko sezono.