Olimpija pripeljala vrhunskega Srba, Mandarić ne skriva veselja

V taboru Olimpije ni bilo dolgočasno niti v ponedeljek. Najprej je mladi levi bočni branilec Michael Pavlović podaljšal sodelovanje z zmaji do 30. junija 2023 in se zahvalil vodstvu kluba za izkazano zaupanje. ''Vesel sem, da mi je klub izkazal zaupanje in smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Še naprej bom stremel k temu, da bom na igrišču z dobrimi predstavami to zaupanje tudi upravičil,'' je povedal 19-letni branilec, ki je kmalu po podpisu pogodbe izvedel ime tekmeca zmajev v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa.

Ivanović: Želim si osvajati lovorike

Olimpija se bo po težko prigarani zmagi nad islandskim Vikingurjem (2:1 po podaljšku) znova predstavila 17. septembra, ko bo v Stožicah gostila predstavnika Bosne in Hercegovine, mostarski klub Zrinjski. Takrat bo lahko zeleno-belim pomagal tudi novopečeni srbski novinec, 24-letni krilni napadalec Djordje Ivanović.

Nova okrepitev Olimpije je Djordje Ivanović! 🙌



24-letnik k Zmajem prihaja iz beograjskega Partizana.



Djordje, dobrodošel! 👏💚



Več na: https://t.co/PNMqsvbjcj#DobrodošelDjordje #verjamemvzmaje pic.twitter.com/yICWfOw3sv — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 31, 2020

''Zadovoljen sem, da sem prišel v klub, kot je Olimpija. Želim si osvajati lovorike in se poskušati uvrstiti v ligo Europa,'' v pogovoru za klubsko stran ni skrival ambicioznih ciljev v Evropi. Olimpijo naj bi po poročanju srbskih medijev stal okrog 300 tisoč evrov, a naj bi ljubljanski klub v posel vključil tudi plačilo, ki ga pričakuje od beograjskega velikana ob nakupu Mackyja Bagnacka. Tako naj bi kluba, ki sta se v Stožicah v pripravljalni tekmi pomerila lani (1:0), na tisti tekmi pa je barve gostov iz Srbije branil tudi Ivanović, dosegla poseben dogovor.

Ivanović je v dresu Partizana zbral že deset evropskih nastopov, dvakrat pa je osvojil naslov pokalnega zmagovalca Srbije. Pri 24 letih ima na svojem računu že 153 nastopov, 39 zadetkov in 16 asistenc v prvi srbski ligi, pred prihodom v Beograd pa je nase opozoril pri Spartaku iz Subotice. Foto: Guliver/Getty Images

Prihoda nekdanjega mladega srbskega reprezentanta se je zelo razveselil predsednik Olimpije Milan Mandarić. Prvi mož zeleno-belih poudarja, kako se je ljubljanski klub namučil, da je v svoje vrste pripeljal donedavnega člana beograjskega Partizana. ''Z velikim naporom nama je skupaj z Mladenom Rudonjo uspelo pripeljati vrhunskega igralca za Olimpijo. Zelo sem vesel, da nam je uspelo, saj vem, da smo z njim svojo kakovost dvignili na še višjo raven. Djordje ni fantastičen samo kot igralec, ampak tudi kot človek. Olimpija je veliko pridobila z njegovim prihodom. Upam, da bo javnost to videla in bo zadovoljna z njegovimi sposobnostmi na terenu,'' pričakuje od novega krilnega napadalca veliko svetlih trenutkov, ki bi lahko Olimpiji pomagali v boju za uresničitev klubskih ciljev.