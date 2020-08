Bogatinov o novem trenerju Maribora: Če bi vedel, bi povedal #video

Maribor je po senzacionalnem izpadu iz lige Europa, v četrtek ga je v Ljudskem vrtu po streljanju enajstmetrovk izločila polamaterska ekipa Coleraine, v soboto popoldne potrdil, da se je trenerju Sergeju Jakiroviću zahvalil za sodelovanje in mu pokazal vrata ter dodal, da bo njegov naslednik znan v najkrajšem mogočem času. Očitno še ne ta teden, vsaj tako je mogoče sklepati po besedah športnega direktorja slovenskih podprvakov.

"Cilji in standardi pri Mariboru so vedno jasni in visoki. Eden od teh je tudi uspešno nastopanje v evropskih tekmovanjih. Boleč poraz proti polprofesionalni ekipi je terjal svoj davek," je pred tekmo z Domžalami za Planet dejal Bogatinov in hitro dodal, da še ne ve, kdo bo nadomestil hrvaškega strokovnjaka: "Če bi vedel, bi vam povedal. Lahko povem le, da so v pogovorih tako slovenski kot tuji strokovnjaki."

Nekaj besed je spregovoril tudi o Saši Gajserju, ki je Maribor vodil na tekmi z Domžalami. "V 13 letih je pokazal, da je odličen pomočnik trenerja in da je sposoben vskočiti in zamenjati glavnega trenerja ter odvoditi tekmo ali dve," se ni dal Bogatinov in ostal skrivnosten.

