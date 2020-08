Maribor se po drami in senzaciji poslavlja od Evrope, Olimpija se je rešila

Ob kvalifikacijah za ligo prvakov so se začele tudi kvalifikacije za ligo Europa. Olimpija je v Stožicah po preobratu in podaljšku z 2:1 (0:1; 1:1) izločila islandski Vikingur, se je pa od tekmovanja ekspresno poslovil Maribor, ki je v Ljudskem vrtu po izvajanju enajstmetrovk s 4:5 (0:0, 1:1) moral priznati premoč Coleraineu. Na igrišče bi morala še Mura, a tekme Prekmurcev v Estoniji zaradi okužbe s koronavirusom v taboru njenega nasprotnika ni bilo. Za nastop v ligi Europa se bo boril še prvak Celje, ki se tja seli po sredinem porazu proti norveškemu Moldeju .

Maribor v Ljudskem vrtu

Mariborčani so v Ljudskem vrtu gostili polprofesionalce iz Irske, nogometaše FC Coleraineja, in izgubili. Slovenski podprvaki so ostali brez prvenstvene uverture proti Aluminiju, ki ni želel odigrati prve tekme sezone, tako da so vijoličasti v novo prvenstveno sezono krenili s tremi točkami, a brez borbe. Prvi polčas na prvi evropski preizkušnji se je v Ljudskem vrtu končal brez zadetkov.

Se je pa tekma razživela v drugem polčasu. V 66. minuti je sledil hladen tuš za Mariborčane, ko se je po poskusih izbijanja žoga na rob kazenskega prostora, James McLaughlin odločil za strel in natančno zadel v desni spodnji kot vrat Maribora. A domači nogometaši so si po šoku hitro opomogli, le štiri minute kasneje je na 1:1 poravnal Rudi Požeg Vancaš, ki je v igro vstopil le pet minut pred tem. Do konca rednega dela ekipi nista več zadeli, zato je bil tako kot v Stožicah v Ljudskem vrtu na sporedu podaljšek.

Maribor je imel v 105. minuti srečanja veliko priložnost za vodstvo. V prodoru je bil Martin Milec, odrinil ga je Traynor, sodnik pa je pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je na svoja pleča prevzel Amir Dervišević, a je zadel vratnico. Tudi do konca podaljška ni bilo več zadetkov, zato je potnika v drugi krog določilo izvajanje najstrožjih kazni.

Za Maribor so po vrsti enajstmetrovke natančno izvedli Dervišević, Jan Mlakar, Marcos Tavares, Jasmin Mešanović, zadnjo pa je zapravil strelec prvega zadetka Požeg Vancaš, ki je zadel vratnico. Na drugi strani so nogometaši kluba iz Severne Irske uspešno izvedli vseh pet strelov in se na koncu veselili napredovanja v drugi krog.

NK Maribor : Coleraine, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Olimpija po mukah napredovala

Tudi Olimpija je imela okužene v svojih vrstah, tako da je njena tekma proti Gorici odpadla, po nekaj dnevih treninga pa se je že pomerila na prvem evropskem izzivu. V Stožicah je gostoval islandski Vikingur. Srečanje v Ljubljani je postreglo z zanimivim uvodom. Že v šesti minuti je bil zaradi grobega prekrška izključen Solvi Ottesen, nato pa je iz prostega strela vratnico zatresel Ante Vukušić. V 27. minuti so gostje povedli po zadetku Magnusa Ottarja Karlssona, ki je s tem tudi postavil izid prvega polčasa. Olimpija je v nadaljevanju lovila priključek in v 88. minuti srečanja izenačila po golu Matica Finka. Fink je poskusil s podajo z desne strani, eden gostujočih nogometašev pa jo je preusmeril v lastno mrežo, in tako postavil rezultat rednega dela.

Zmagovalca obračuna je tako določil podaljšek. Navijače ljubljanskega kluba je v 106. minuti srečanja z golom razveselil 19-letni krilni napadalec in novinec v vrstah Olimpije Radivoj Bosić, ki je s tem poskrbel za napredovanje Olimpije v drugi krog kvalifikacij.

NK Olimpija : Vikingur, foto: Sportida:

Mura ostala brez tekme

Iz tabora Mure so že opoldne sporočili, da je tekma z ekipo Kalju postavljena pod vprašaj zaradi okužbe s koronavirusom v domačih vrstah, a dodali, da še vedno upajo na ugoden razplet. Medtem so pri slovenski športni televiziji Sportklub sporočili, da tekme zagotovo ne bo, kasneje pa je informacije o odpovedi tekme potrdila še Mura.

Prestavljena tudi tekma v Izraelu

Zaradi novega koronavirusa pa so prestavili kvalifikacijsko tekmo med Maccabi Haifo in bosanskim Željezničarjem. Pri zadnjem so že pred odhodom na gostovanje potrdili šest okužb, po prihodu pa še pet. Izraelci so članom Željezničarja dovolili, da se vrnejo domov brez večjih omejitev, z zasebnim letalom. Tekmo bodo poskušali izpeljati v nadomestnem terminu, ki še ni znan, in ob predpostavki, da bo Bosancem uspelo sestaviti ekipo. V nasprotnem primeru bo izraelsko moštvo napredovalo brez boja.

Nekaj podobnega se je zgodilo v kvalifikacijah za ligo prvakov, ko je Klaksvik s Ferskih otokov po zapletih s pozitivnimi testi pri Slovanu iz Bratislave napredoval brez boja, a nato v sredo izpadel proti Young Boys.

Liga Europa, 1. krog kvalifikacij:

Četrtek:



Maribor : Coleraine 4:5** (0:0; 1:1)

Požeg Vancaš 66.; McLaughlin 62.

Dervišević (Maribor) je v 105. minuti zapravil enajstmetrovko.

**po enajstmetrovkah.



Olimpija : Vikingur 2:1* (0:1; 1:1)

Fink 88., Bosić 106.; Karlsson 27. R.K.: Ottesen 6./Vikingur.

*po podaljšku.



Kairat Almaty : Noah 4:1 (2:1)

Ordobasy : Botosani 1:2 (1:2)

Ventspils : Dinamo-Auto 2:1 (1:1)

Borac Banja Luka : Sutjeska 1:0 (1:0)

Teuta : Beitar Jeruzalem 2:0 (1:0)

Dinamo Minsk : Piast Gliwice 0:2 (0:1)

Lincoln Red Imps : Union Titus Petange 2:0 (1:0)

Alashkert : Renova 0:1 (0:0)

Apollon : Saburtalo Tbilisi 5:1 (2:0)

Bodo/Glimt : Kauno Žalgiris 6:1 (2:0)

Nefči Baku : Shkupi 2:1 (0:0)

Sumqayit : Shkendija 0:2 (0:0)

MOL Fehervar : Bohemians 2:1 (1:1; 1:1)

Aarhus : Honka 5:2 (3:1)

CSKA Sofija : Sirens 2:1 (0:0)

Gjilani : APOEL 0:2 (0:0; 0:0)

Hammarby : Puskas Academy 3:0 (2:0)

Keshla : Laci 0:1 (0:0, 0:0)

Lokomotiv Tbilisi : Craiova 2:1 (0:0)

Malmö : Cracovia 2:0 (2:0)

Rosenborg : Breidablik 4:2 (4:0)

Vaduz : Hibernians 0:2 (0:1)

Žalgiris : Paide 2:0 (2:0)

Hafnarfjordur : Dunajska Streda 0:2 (0:1)

Šahtar Soligorsk : Sfintul 0:1 (0:0; 0:0)

TNS : Žilina 3:1 (0:0; 1:1)

Hapoel Beer Sheva : Dinamo Batumi 3:0 (2:0)

B36 Torshavn : Levadia 4:3 (0:0; 2:2)

Iskra : Lokomotiv Plovdiv 0:1 (0:0)

Kukesi : Slavia Sofija 2:1 (0:0)

Petrocub : Bačka Topola 0:2 (0:1)

Valletta : Bala 0:1 (0:1)

Zrinjski : Differdange 3:0 (2:0)

Servete : Ružomberok 3:0 (0:0)

Steaua : Shirak Gyumri 3:0 (1:0)

Aberdeen : Runavik 6:0 (2:0)

Motherwell : Glentoran 5:1 (0:0)

Honved : Inter Turku 2:1 (0:0; 1:1)

Lech Poznanj : Valmiera 3:0 (0:0)

Partizan : Riga FS 1:0 (0:0)

21.00 Shamrock Rovers – Ilves



Torek:

Riteriai : Derry City 3:2 (1:1)



Sreda:

Niedercorn : Zeta 3:0 (1:0)



Prestavljeno zaradi okužb z novim koronavirusom:

Kalju – Mura

Maccabi Haifa – Željezničar