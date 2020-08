Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz slovenskega nogometnega prvoligaša Mure so sporočili, da so testi na novi koronavirus, ki so jih opravili v okviru protokola Evropske nogometne zveze Uefe, razkrili okužbo enega člana ekipe.