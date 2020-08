Prvi okrepitvi za Muro: vračata se stara znanca

V ekipo Mure se vračata Jure Travner in Luka Marič. Foto: ND Mura

Mura, ki je tako izjemno vstopila v državno prvenstvo in sredi Celja premagala slovenske prvake (2:0), je predstavila prvi poletni okrepitvi. Na Fazanerijo se vračata vratar Jure Travner in Luka Marič.

Jure Travner je dres Mure nosil že v preteklosti, član črno-belih je bil v sezonah 2011/12 in 2012/13, v tem času pa je odigral 38 tekem v prvenstvu in ob tem dosegel dva zadetka. Z Muro je nastopal tudi v kvalifikacijah za ligo Evropa, kjer je na osmih tekmah zabil en zadetek, in sicer na rimskem Olimpicu proti Laziu. V lanski sezoni je osvojil naslov državnih prvakov s Celjem. V svoji karieri je branil tudi barve angleških Watforda in Readinga, škotskega St. Mirrena, bolgarskega Ludogorca in azerbajdžanskega Bakuja.

Ob Travnerju se v ekipo Mure vrača še eden iz vrst doma vzgojenih igralcev. V pretekli sezoni je kot posojen nogometaš igral za Beltince in dosegel tri zadetke, zdaj pa ga je trener Ante Šimundža poklical nazaj. Marič je s črno-belimi podpisal triletno pogodbo, Travner pa bo član Mure vsaj do konce te sezone.

