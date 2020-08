Toliko jih je, da lahko igrajo vsaka dva dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipe so v preteklih tednih pospešeno gradile svoja moštva, vsak dan kdo odide in pride nov obraz, to se bo zagotovo dogajalo tudi po začetku prvenstva, saj se poletni prestopni rok v tej sezoni konča šele 30. septembra.

Na papirju so tako kot v pretekli sezoni najmočnejši pri Mariboru, kjer imajo po novem toliko napadalno usmerjenih nogometašev, da bi lahko igrali, če se malce pošalimo, na vsaka dva dni, pa se ne bi utrudili.

Luki Zahoviću, Marcosu Tavaresu, Jasminu Mešanoviću, Andreju Kotniku, Gregorju Bajdetu, Roku Kronavetru, Rudiju Požegu Vancašu, Felipeju Santosu so se pridružili še Martin Kramarič, Jan Repas, Jan Mlakar in Aljoša Matko.

Vse skupaj se vsaj za prvo ligo sliši kot sanje, a hkrati seznam pomeni tudi težave, saj bo moral trener Sergej Jakirović hudičevo premisliti, kdo bo igral in komu bo dal priložnost, da že po nekaj tednih v ekipi ne bo slabe volje in nemira. Ekipa je trenutno vredna več kot 14 milijonov evrov, kar je daleč največ v slovenski ligi.

Drugo najmočnejšo ekipo ima prvak Celje, ki je ostal skoraj nespremenjen. Ostali so vsi nosilci, trener Dušan Kosić je ekipi dodal še odličnega nogometaša Aluminija Matica Vrbanca, prišla pa sta še Mičo Kuzmanović in nekdanji član Celja Filip Dangubić.

Matic Vrbanec je dres Aluminija zamenjal za celjskega. Foto: Grega Valančič / Sportida

Velika neznanka vsaj na začetku bo Olimpija, ki je povsem spremenila ekipo. Zapustili so jo nosilci, kot so Luka Menalo, ki se je vrnil v Zagreb, odšla sta Stefan Savić in Tomislav Tomić, športni direktor Mladen Rudonja pa poskuša luknje zapolniti s preostalimi igralci. Kako uspešen bo, bo pokazala zelenica, vsaj po videnem za zdaj navijači zelenih ne prekipevajo od optimizma.

Prestopni rok je močno oslabil ljubljanski Bravo, ta je v pretekli sezoni tako pozitivno presenetil. Zapustil jih je ves napad: Matko in Kramarič sta se vrnila v Maribor, Roko Baturina pa se vrnil v Dinamo, od tam pa so ga za milijon evrov prodali na Madžarsko v Ferencvaroš.

Roko Baturina je za milijon evrov odšel na Madžarsko. Zdaj si slačilnico deli z Miho Blažičem. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Pri Muri smo za zdaj beležili le odhode, med drugim je v slovo pomahal tudi nosilec Luka Šušnjara, ki odhaja v Francijo, članski ekipi pa se je za zdaj pridružil le mladinec Alan Kaučič, veliko so kadrovali tudi pri Domžalah, v ekipo katerih se je vrnil Tonći Mujan, pogodbo pa so podpisali tudi z Arnelom Jakupovićem, ki je bil do zdaj pri rumenih le na posoji.

Veliko posla je bilo pri povratniku v prvo ligo Kopru, ki je pripeljal osem novih obrazov, iz Maribora se je vrnil izkušeni branilec Aleksander Rajčević, pri Gorici bomo lahko na delu znova spremljali Gorana Cvijanovića, veliko sprememb je tudi pri Taboru iz Sežane. Kakšne? Poglejte si spodnje okvirje.

NK Aluminij Prišli: Juš Štusej (NK Celje), Emir Azemović (Rakow, Pol), Aljaž Krefl (NK Rudar), Filip Kukuličić (brez kluba), Lovro Grajfoner (NK Maribor), Aljaž Cotman (NK Maribor, posoja) Odšli: Ilija Martinović (NK Maribor), Matic Vrbanec (NK Celje), Ante Živković (NK Ümraniyespor), Sanin Muminović (SV Horn), Luka Štor (Dynamo Dresden, Nem, konec posoje), Filip Jauk (NK Fužinar, posoja)

NK Bravo Prišli: Chan-woo Kim (Hanyang, JKr), Rok Kidrić (Boluspor), Matija Orbanić (NK Olimpija), Michele Šego (NK Hajduk Split II, Hrv, posoja), Nino Žugelj (NK Maribor, posoja) Odšli: Jaka Ihbeisheh (NK Radomlje), Žiga Jančič (NK Tolmin), Michael Ogungbaro (KTP, Fin), Martin Kramarič (NK Maribor, konec posoje), Aljoša Matko (NK Maribor, konec posoje) Roko Baturina (Dinamo Zagreb II, konec posoje), Domen Gril (Hoffenheim, konec posoje)

NK Celje Prišli: Matic Vrbanec (NK Aluminij), Mičo Kuzmanović (NK Rudar), Filip Dangubić (Chindia, Rom) Odšli: Juš Štusej (NK Aluminij), Stian Džumhur (NK Šmartno, posoja), Jure Travner (brez kluba), Karlo Plantak (brez kluba)

NK Domžale Prišli: Nick Hanik Horvat (NK Maribor U19), Marko Martinović (Hajduk Split II), Arnel Jakupović (Empoli), Denis Adamov (Traiskirchen, Avt), Jošt Urbančič (NK Domžale U19), Tibor Gorenc Stanković (Roltek Dob), Tonći Mujan (Ümraniyespor, Tur, konec posoje) Odšli: Matic Fink (NK Olimpija), Nikola Vujadinović (Sabah, Aze), Dino Mušija (Kapfenberg, Avt), Kaheem Parris (NK Krka), Brano Ilić (upokojitev), Dejan Lazarević (brez kluba)

ND Gorica Prišli: Victor Aliaga (NK Triglav), Aaron Kačinari (NK Drava Ptuj), Goran Cvijanović (brez kluba), Semir Smajlagić (Sloboda Tuzal, BiH, konec posoje) Odšli: Bede Osuji (Hapoel Raanana), Žan Leban (NK Primorje), Tim Matić (NK Brda), Jaka Kolenc (Chrobry Glogow, Pol), Amadej Marinčič (NK Brda), Goran Trivunović (NK Brda, posoja), Jan Štrukelj (NK Bilje, posoja), Nik Bučinel (NK Bilje)

NK Koper Prišli: Ivan Vagrić (Lazio, Ita), Nardin Mulahusejnović (NK Maribor), Stefan Stevanović (NK Tabor Sežana), David Adam (NK Tabor Sežana), Aleksander Rajčević (NK Maribor), Adam Vošnjak (NK Rudar), Blagota Marković (Partizan U19, Srb), Nikola Krajinović (Dragovoljac, Hrv) Odšli: Goran Galešić (Zvijezda 09, BiH), Dejan Djermanović (ND Ilirija), Kristijan Mestrić (NK Dekani, posoja), Lucas Vranješ (NK Dekani), Damir Hadžić (NK Izola), Primož Buzan (NK Brda), Edi Basa (brez kluba)

NK Maribor Prišli: Ažbe Jug (Fortuna Sittard, Niz), Ilija Martinović (NK Aluminij), Jan Repas (Caen, Fra), Jan Mlakar (Brighton, Ang, posoja), Martin Kramarič (NK Bravo, konec posoje), Aljoša Matko (NK Bravo, konec posoje) Odšli: Nardin Mulahusejnović (NK Koper), Aleksander Rajčević (NK Koper), Lovro Grajfoner (NK Aluminj), Aljaž Cotman (NK Aluminij, posoja)

NŠ Mura Prišli: Alan Kaučič (Mura U19) Odšli: Andrija Bubnjar (Arda Kardzhali, Bol), Luka Asentić (Gabela, BiH), Jon Šporn (SV Horn), Lovre Kneževuć (Arda Kardzhali, Bol), Dean Šafarić (brez kluba), Jovan Koprivica (NK Dekani, posoja) , Luka Šušnjara (Chambly, Fra)

NK Olimpija Prišli: Matic Fink (NK Domžale), Uroš Korun (Piast Gliwice, Pol), Dražen Bagarić (Široki Brijeg, BiH), Radivoj Bosić (Wil 1900, Švi), Angel Ljaskov (CSKA Sofia, Bol), Žiga Frelih (Inter Zaprešić, Hrv), Mihail Caimacov (NK Osijek II, Hrv, posoja), Jakov Blagaić (Hajduk, Hrv, posoja) Odšli: Macky Bagnack (Partizan, Srb), Marko Gajić (Vozdovac, Srb), Matija Orbanić (NK Bravo), Stefan Savić (Wisla Krakov, Pol), Tomislav Tomić (Admira Wacker, Avt), Adam Jakupović (NK Svoboda), Matic Črnic (brez kluba), Luka Menalo (Dinamo, Hrv, konec posoje), Bojan Knežević (Dinamo, Hrv, konec posoje)